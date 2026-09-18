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18.09.2026 13:03
чтение: 1 мин
Судебная хроника
#достали
#КАМАЗ
#Отчаянный водитель

Достали! Извлекли со скрипом

❗️ По требованию прокуратуры Мегино-Кангаласского района из акватории р. Лена извлечен «КАМАЗ»
 
3 мая 2026 года житель г. Якутска, управляя принадлежащим ему грузовым автомобилем марки «КАМАЗ» с полуприцепом, в нарушение установленного запрета выехал на закрытую ледовую переправу через реку Лена в районе п. Нижний Бестях. В результате транспорт провалился под лед и затонул. Длительное время мер к его подъему собственником не принималось.

Прокуратура обратилась в связи с этим с иском в суд, в ходе его рассмотрения собственником автомобиль извлечен из акватории реки Лена. На контроле прокуратуры возмещение причиненного реке вреда в сумме 1,6 млн рублей.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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