Достали! Извлекли со скрипом
❗️ По требованию прокуратуры Мегино-Кангаласского района из акватории р. Лена извлечен «КАМАЗ»
3 мая 2026 года житель г. Якутска, управляя принадлежащим ему грузовым автомобилем марки «КАМАЗ» с полуприцепом, в нарушение установленного запрета выехал на закрытую ледовую переправу через реку Лена в районе п. Нижний Бестях. В результате транспорт провалился под лед и затонул. Длительное время мер к его подъему собственником не принималось.
Прокуратура обратилась в связи с этим с иском в суд, в ходе его рассмотрения собственником автомобиль извлечен из акватории реки Лена. На контроле прокуратуры возмещение причиненного реке вреда в сумме 1,6 млн рублей.
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