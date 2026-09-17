Сегодня день рождения замминистра, режиссера и звезды эстрады
Сегодня день рождения замминистра, режиссера и звезды эстрады
Сегодня, 18 сентября исполнилось 52 года Иннокентию Владимировичу КОРОТКИХ, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 67 лет Кару Лазаревичу СЕРГУЧЕВУ, известному режиссеру.
Сегодня отмечает свой день рождения Ирена ФАЙРУШИНА, звезда якутской эстрады.
18 сентября отмечает свой день рождения Александра Яковлевна ЗВОНКОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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