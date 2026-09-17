Что делать, если получился пересоленный суп? 3 рабочих способа от повара

Пересолили суп? Не добавляйте воду — она убьёт вкус! Узнайте 3 рабочих способа вытащить лишнюю соль

Пересоленный суп — распространённая проблема, с которой сталкиваются не только новички, но и опытные кулинары. Достаточно на секунду отвлечься, чуть дрогнуть рукой — и вкусное, наваристое блюдо становится непригодным для подачи. Однако паниковать не стоит: ситуацию почти всегда можно исправить.

Самая частая ошибка — попытка разбавить блюдо водой. Делать этого не рекомендуется: вода убивает навар, снижает плотность и глубину вкуса, превращая суп в бледную, невыразительную жижу. На профессиональной кухне таким способом пересол не исправляют. Вместо этого существует несколько простых и проверенных методов, которые помогают спасти пересоленный суп и при этом сохранить его вкусовые качества.

1. Картофель как природный абсорбент

Этот способ отлично подходит для овощных, лёгких и прозрачных супов. Достаточно взять 1–2 сырых картофелины, очистить их и нарезать крупными кубиками, а затем опустить в кипящий бульон.

Картофель хорошо впитывает лишнюю соль. Время варки — около 10–15 минут. После этого клубни можно аккуратно достать шумовкой и убрать либо оставить в супе — так блюдо станет более сытным. На вкус самого бульона данный метод практически не влияет.

2. Крупа в мешочке для густых супов

Рис, перловка и булгур обладают способностью активно вытягивать из бульона лишнюю соль, что делает их отличным средством для исправления пересола.

Примерно полстакана крупы засыпают в марлевый или тканевый мешочек, плотно завязывают и опускают в кастрюлю. Варить нужно до полной готовности крупы — за это время она заберёт из бульона всё лишнее. Затем мешочек достают. В результате суп спасён, а его наваристость полностью сохраняется.

3. Жир и молочные продукты

Метод особенно эффективен для борща, солянки, рассольника, щавелевого и грибного супа. Принцип прост: жирная сметана и сливки смягчают восприятие соли на языке, из-за чего пересол перестаёт ощущаться так резко.

В кастрюлю достаточно добавить 2–3 столовые ложки жирной сметаны или влить немного сливок, после чего аккуратно прогреть и перемешать. Вкус блюда становится более мягким, бархатистым и сбалансированным.

Дополнительный совет

Для мясных супов вместо картофеля подойдут несколько крупных кусочков сырого кабачка или моркови. Они также хорошо забирают излишки соли и придают бульону лёгкую, приятную свежесть.

Главное правило при исправлении пересоленного супа — не использовать обычную воду. Перечисленные способы работают значительно эффективнее и позволяют сохранить вкус блюда.

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