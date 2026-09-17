Путин: Это наш общий ответ тем, кто хочет ослабить Россию

16 сентября 2026 года Президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением на сайте Кремля к гражданам страны в преддверии выборов в Государственную думу IX созыва, а также региональных и муниципальных органов власти.

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России!

Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания.

В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти.

Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы.

Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны.

Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.

Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.

Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне.

Убеждён, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведёт, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.

Дорогие друзья!

Голосование будет проходить в течение трёх дней: 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.

Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!

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