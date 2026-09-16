Как вялить помидоры дома в духовке: пошаговый рецепт

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как вялить помидоры дома

Проще всего вялить помидоры дома в духовке при невысокой температуре — они получаются ароматными, мягкими и с насыщенным вкусом.

Что понадобится

На 1 кг помидоров:

½–1 ч. л. соли — по вкусу;

1 ч. л. сушёного орегано, базилика или смеси итальянских трав;

1–2 ст. л. оливкового или другого растительного масла;

чёрный перец — по желанию.

Лучше брать небольшие мясистые помидоры — например, «сливку». Черри тоже подойдут.

Как приготовить

Подготовьте помидоры. Вымойте, обсушите и разрежьте пополам, крупные — на четвертинки. У очень сочных можно ложкой убрать часть семян с жидкостью: так они приготовятся быстрее. Разложите на противне с пергаментом срезом вверх, в один слой, оставляя небольшие промежутки. Приправьте. Слегка посолите, посыпьте травами и перцем, немного сбрызните маслом. Вяльте при 90–100 °C, желательно с конвекцией. Обычно нужно 4–8 часов, но сочные или крупные дольки могут потребовать больше времени. Через 3 часа начинайте проверять и убирать готовые кусочки по отдельности. Если духовка сушит неравномерно, разверните противень. Ориентируйтесь на текстуру: помидоры должны заметно уменьшиться, сморщиться, остаться гибкими, но без свободного сока при нажатии. До хруста сушить не нужно.

Как хранить

Для еды в ближайшие дни: остудите, переложите в чистую закрывающуюся ёмкость и сразу уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Используйте в течение 3–4 дней .

остудите, переложите в чистую закрывающуюся ёмкость и сразу уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Используйте в течение . Можно залить готовые помидоры маслом, но это не делает их консервами : для такого домашнего варианта оставьте тот же срок хранения в холодильнике.

: для такого домашнего варианта оставьте тот же срок хранения в холодильнике. Для длительного хранения: заморозьте небольшими порциями; для лучшего качества используйте за 3–6 месяцев.

Важно: мягкие вяленые помидоры в масле нельзя хранить при комнатной температуре, особенно с чесноком или свежими травами — есть риск ботулизма. Чеснок удобнее добавлять непосредственно перед подачей.

Такие помидоры отлично подходят для пасты, салатов, пиццы и бутербродов с мягким сыром.

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