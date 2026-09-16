Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

17.09.2026 05:05
чтение: 1 мин
Рецепты

Как вялить помидоры дома в духовке: пошаговый рецепт

Простой рецепт - отличный результат
как вялить помидоры дома
как вялить помидоры дома

Проще всего вялить помидоры дома в духовке при невысокой температуре — они получаются ароматными, мягкими и с насыщенным вкусом.

Что понадобится

На 1 кг помидоров:

  • ½–1 ч. л. соли — по вкусу;
  • 1 ч. л. сушёного орегано, базилика или смеси итальянских трав;
  • 1–2 ст. л. оливкового или другого растительного масла;
  • чёрный перец — по желанию.

Лучше брать небольшие мясистые помидоры — например, «сливку». Черри тоже подойдут.

Как приготовить

  1. Подготовьте помидоры. Вымойте, обсушите и разрежьте пополам, крупные — на четвертинки. У очень сочных можно ложкой убрать часть семян с жидкостью: так они приготовятся быстрее.
  2. Разложите на противне с пергаментом срезом вверх, в один слой, оставляя небольшие промежутки.
  3. Приправьте. Слегка посолите, посыпьте травами и перцем, немного сбрызните маслом.
  4. Вяльте при 90–100 °C, желательно с конвекцией. Обычно нужно 4–8 часов, но сочные или крупные дольки могут потребовать больше времени. Через 3 часа начинайте проверять и убирать готовые кусочки по отдельности. Если духовка сушит неравномерно, разверните противень.
  5. Ориентируйтесь на текстуру: помидоры должны заметно уменьшиться, сморщиться, остаться гибкими, но без свободного сока при нажатии. До хруста сушить не нужно.

Как хранить

  • Для еды в ближайшие дни: остудите, переложите в чистую закрывающуюся ёмкость и сразу уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Используйте в течение 3–4 дней.
  • Можно залить готовые помидоры маслом, но это не делает их консервами: для такого домашнего варианта оставьте тот же срок хранения в холодильнике.
  • Для длительного хранения: заморозьте небольшими порциями; для лучшего качества используйте за 3–6 месяцев.

Важно: мягкие вяленые помидоры в масле нельзя хранить при комнатной температуре, особенно с чесноком или свежими травами — есть риск ботулизма. Чеснок удобнее добавлять непосредственно перед подачей.

Такие помидоры отлично подходят для пасты, салатов, пиццы и бутербродов с мягким сыром.

Еще рецепт как дозреть помидоры дома.

Читайте также:

Источник: Народная ведунья Варвара Краса
Фото: Сахалайф

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное