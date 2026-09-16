17.09.2026 05:05
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Как вялить помидоры дома в духовке: пошаговый рецепт
Простой рецепт - отличный результат
Проще всего вялить помидоры дома в духовке при невысокой температуре — они получаются ароматными, мягкими и с насыщенным вкусом.
Что понадобится
На 1 кг помидоров:
- ½–1 ч. л. соли — по вкусу;
- 1 ч. л. сушёного орегано, базилика или смеси итальянских трав;
- 1–2 ст. л. оливкового или другого растительного масла;
- чёрный перец — по желанию.
Лучше брать небольшие мясистые помидоры — например, «сливку». Черри тоже подойдут.
Как приготовить
- Подготовьте помидоры. Вымойте, обсушите и разрежьте пополам, крупные — на четвертинки. У очень сочных можно ложкой убрать часть семян с жидкостью: так они приготовятся быстрее.
- Разложите на противне с пергаментом срезом вверх, в один слой, оставляя небольшие промежутки.
- Приправьте. Слегка посолите, посыпьте травами и перцем, немного сбрызните маслом.
- Вяльте при 90–100 °C, желательно с конвекцией. Обычно нужно 4–8 часов, но сочные или крупные дольки могут потребовать больше времени. Через 3 часа начинайте проверять и убирать готовые кусочки по отдельности. Если духовка сушит неравномерно, разверните противень.
- Ориентируйтесь на текстуру: помидоры должны заметно уменьшиться, сморщиться, остаться гибкими, но без свободного сока при нажатии. До хруста сушить не нужно.
Как хранить
- Для еды в ближайшие дни: остудите, переложите в чистую закрывающуюся ёмкость и сразу уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Используйте в течение 3–4 дней.
- Можно залить готовые помидоры маслом, но это не делает их консервами: для такого домашнего варианта оставьте тот же срок хранения в холодильнике.
- Для длительного хранения: заморозьте небольшими порциями; для лучшего качества используйте за 3–6 месяцев.
Важно: мягкие вяленые помидоры в масле нельзя хранить при комнатной температуре, особенно с чесноком или свежими травами — есть риск ботулизма. Чеснок удобнее добавлять непосредственно перед подачей.
Такие помидоры отлично подходят для пасты, салатов, пиццы и бутербродов с мягким сыром.
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Источник: Народная ведунья Варвара Краса
Фото: Сахалайф
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