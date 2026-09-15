Вместо привычной квашеной капусты — куртидо: хрустящая закуска с орегано и лёгкой остринкой
Если хочется разнообразить привычные капустные салаты, попробуйте куртидо — закуску из Сальвадора. В этой статье вы узнаете рецепт как сделать куртидо. Капусту здесь дополняют морковью, луком, острым перцем и орегано. Получается яркое сочетание: свежий хруст, приятная кислинка и пряный аромат.
У куртидо есть разные способы приготовления. Здесь — быстрый маринованный вариант с уксусом, без брожения на кухонном столе. Активной работы примерно на 20 минут, а пробовать можно на следующий день.
Что понадобится
На 1 кг белокочанной капусты:
- морковь — 1 крупная;
- красный лук — 1 средняя луковица;
- халапеньо или другой свежий острый перец — ½–1 шт., по вкусу;
- сушёный орегано — 2 ч. ложки;
- соль — 15 г, лучше отмерить на весах;
- сахар — 1 ст. ложка, по желанию;
- яблочный уксус крепостью 6% — 250 мл;
- питьевая вода — 250 мл.
Для первого раза достаточно половинки острого перца. Если острое не любите, его можно совсем убрать. А вот орегано лучше оставить: именно он придаёт закуске характерный аромат.
Важно: в рецепте используется готовый 6%-ный уксус, не уксусная эссенция.
Как приготовить
1. Подготовьте овощи
Снимите с капусты повреждённые наружные листья. Овощи вымойте, морковь и лук очистите.
Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте тонкими полукольцами. Острый перец мелко порубите. Чтобы уменьшить жгучесть, удалите семена и внутренние белые перегородки; работать удобнее в перчатках.
2. Слегка помните капусту с солью
Переложите капусту в большую миску, добавьте соль и помните руками около минуты. Она должна немного осесть и начать выделять сок, но остаться упругой.
Добавьте морковь, лук, перец и орегано. Перемешайте.
3. Добавьте маринад
В отдельной ёмкости смешайте питьевую воду, 6%-ный яблочный уксус и сахар, если используете его. Размешайте до растворения сахара.
Залейте овощи и тщательно перемешайте, чтобы маринад распределился по всей массе.
4. Сразу уберите в холодильник
Переложите закуску вместе со всей жидкостью в чистый пищевой контейнер с крышкой. Подойдёт стеклянный или пластиковый контейнер, предназначенный для пищевых продуктов.
Не оставляйте куртидо на столе для брожения: сразу поставьте его в холодильник при температуре не выше +4 °C.
Если жидкость не покрывает овощи полностью, не доливайте воду: это маринованный салат, а не заготовка для хранения без холодильника. За время настаивания один-два раза перемешайте его чистой ложкой.
5. Дайте настояться
Через 12 часов капусту уже можно пробовать. За сутки вкус станет более равномерным: лук промаринуется, а орегано раскроет аромат.
С чем подавать
Куртидо хорошо сочетается с запечённой картошкой, мясом, курицей и фасолью. Его можно положить в лепёшку или подать к рису — кислинка и хруст особенно удачно дополняют сытные блюда.
Перед подачей слегка отцедите порцию от маринада. Масло не обязательно, но немного растительного можно добавить уже в тарелку.
Сколько хранить
Готовьте небольшую порцию и съедайте в течение 3–4 дней с момента приготовления, постоянно храня в холодильнике. Доставайте закуску только чистыми приборами.
Этот рецепт не предназначен для закатки и хранения на зиму. Держать банки в шкафу или на балконе нельзя.
В результате получится не копия квашеной капусты, а другая закуска — пряная, кисловатая и хрустящая. И главное, не придётся ждать брожения: вечером приготовили, на следующий день можно подавать.
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