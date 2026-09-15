Семейные разборки с карабином: 12 пуль по жилому дому

В Мархе пьяный мужчина обстрелял дом пасынка из карабина

Вечером 13 сентября в полицию Якутска поступило сообщение о том, что неизвестный произвёл выстрелы по частному дому в микрорайоне Марха.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Якутское» задержали безработного 55-летнего местного жителя, причастного к противоправному деянию.

По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в дом, где проживает его пасынок. На почве личной неприязни злоумышленник произвёл 12 выстрелов из своего незарегистрированного мелкокалиберного карабина в сторону дома и гаража, повредив окна. В результате происшествия никто не пострадал.

У гражданина изъяты незарегистрированные охотничьи ружья марки ТОЗ и ИЖ 16 калибра.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

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