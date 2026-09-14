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15.09.2026 01:48
чтение: 1 мин
Общество
#Семен Колтовской
#Якутск

Ветеран ВОВ Семен Колтовской отметил свое 104-летие

14 сентября ветеран Великой Отечественной войны Семен Иванович Колтовской отметил 104 года со дня рождения. Под окнами его дома представители Гагаринского округа Якутска, сотрудники МВД и Росгвардии организовали концерт.

Семен Иванович является ветераном вневедомственной охраны Росгвардии, поэтому представители ведомства не пропускают ни одной знаковой даты в его жизни. От имени командования, совета ветеранов Восточного округа и территориального управления Росгвардии сотрудники поздравили Семена Ивановича с днем рождения и пожелали ему долгих лет жизни, бодрости духа и стойкости.

«Богатый жизненный опыт и профессионализм Семена Ивановича Колтовского являются достойным примером для молодого поколения росгвардейцев, — отметил врио начальника отдела по военно-политической работе тероргана Росгвардии майор Максат Абдылдаев. — Мы всегда рады встрече с этим легендарным человеком, желаем ему здоровья и благополучия».

 

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Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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