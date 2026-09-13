Афанасий «Японец» сделал пластические операции?

Якутяне активно обсуждают в Сети изменившийся имидж известного предпринимателя, общественного деятеля и эколога Афанасия Алексеева, которого называют «Японец» по названию принадлежащей ему сети магазинов запчастей.

Афанасий Павлович, конечно, и меценат, и общественник, и вообще молодец. Но на этот раз обсуждают не его добрые дела или политические взгляды, а изменившийся облик. Судите сами.

Так выглядел Афанасий Алексеев 8 лет назад, фото ЯСИА.

Год назад Афанасий Алексеев выглядел так, фото Якутия.Инфо.

Сейчас, в 2026-м Японец выглядит так, фото Аартык.ру

Якутяне отмечают, что прежде всего, у Японца стали более аккуратной и правильной формы брови. Видимо, он выщипал их самостоятельно либо обратился к специалисту по приданию форм бровям.

Так же пользователи Сети отмечают, что носогубные складки и овал лица предпринимателя заметно подтянулись. Видимо, он сделал пластические операции, обсуждают якутяне. И предполагают, что это могут быть не одна, а сразу несколько вмешательств – круговая подтяжка, нити, круговая блефаропластика, филлеры и ботоксы. Кажется, и форма носа скорректирована, продолжают обыватели. И все соглашаются, что Японец может позволить себе дорогостоящие операции и процедуры.

Часть участников дискуссии предположила, что общественник улучшил свой облик через ИИ.

Как бы то ни было, якутские политики редко прибегают к подобному апгрейду. Ну, нет у нас Павлов Дуровых по этой части. Конечно, мы говорим о мужчинах.

Разве что Семен Филиппов, известный коммунист, в недавнем прошлом депутат Ил Тумэна и главный по дорогам Якутии, ныне осужденный за коррупцию, неузнаваемо переменился, познакомившись с модельером Варварой Лыткиной, которая стала его женой.

Остальные – по мелочи. Так, глава Якутии ранее сделал пересадку волос, и теперь его шевелюра выглядит куда как лучше, чем у ректора СВФУ.

Самым первым еще несколько десятилетеий назал резкие экспертименты с волосами сделал депутат Федот Тумусов, радикально перекрасившийся в русый. Позже он вернулся к своему естественному цвету волос.

И вот теперь общество удивил Японец. Казалось, ему нет дела до того, как он выглядит.

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