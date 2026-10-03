Ушел из жизни выдающийся спортивный организатор

Ушел из жизни Алексей Егорович Мостахов

На 81-м году жизни не стало Алексея Егоровича Мостахова, выдающегося спортивного организатора, судьи, мастера спорта СССР по вольной борьбе, заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), человека, посвятившего многие годы развитию спорта и национальных видов борьбы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).

Алексей Егорович был человеком с большой буквы. Он жил по зову сердца, искренне любил спорт и многое сделал для того, чтобы борьба хапсагай развивалась и занимала достойное место в спортивной жизни Якутии. За каждым его делом стояли огромная работоспособность, профессионализм и глубокое понимание спортивных традиций.

Его трудовой путь в спорте начался в 1967 году с работы учителем физической культуры. В разные годы он был тренером, руководителем спортивной школы, председателем районного комитета физической культуры и спорта, инструктором-методистом. Более десяти лет работал в Федерации спортивной борьбы, а затем многие годы посвятил развитию борьбы хапсагай в Республиканском центре национальных видов спорта имени Василия Манчаары.

Особое место в профессиональной жизни Алексея Егоровича занимала судейская деятельность. Он имел всесоюзную и международную категории по вольной борьбе, международную категорию по традиционным видам борьбы. За годы судейской работы обслуживал чемпионаты и первенства СССР и России, Спартакиады народов СССР, международные турниры, чемпионаты мира и Кубок мира. Был главным судьей крупных республиканских соревнований, работал на первых Международных спортивных играх «Дети Азии» и внес значительный вклад в становление и развитие судейской школы Якутии.

Но за многочисленными званиями, наградами и профессиональными достижениями всегда был прежде всего человек с большим сердцем. Алексей Егорович Мостахов отличался мудростью, добротой, открытостью и удивительной душевной щедростью. Он умел поддержать, дать совет, спокойно и по-доброму помочь разобраться в сложной ситуации. Его уважали коллеги, спортсмены, тренеры и представители разных поколений спортивного сообщества.

Заслуги Алексея Егоровича получили высокое признание. Он являлся лауреатом Государственной премии имени Д.П. Коркина, заслуженным работником физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), отличником физической культуры и спорта Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), почетным работником физической культуры и спорта РС(Я), ветераном спорта. За вклад в развитие физической культуры, вольной борьбы и национальных видов спорта он был отмечен государственными и ведомственными наградами. Алексей Егорович был почетным гражданином Нюрбинского и Кобяйского улусов.

Уход Алексея Егоровича Мостахова, большая утрата для спортивного сообщества Якутии. Память о нем сохранится в его учениках, коллегах, спортсменах, в развитии борьбы хапсагай и национальных видов спорта, которым он отдал значительную часть своей жизни.