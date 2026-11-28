Как сообщают горожане в соцсетях, городская свалка продолжает дымить, несмотря на сообщения, что пожар там потушен.

Мэр города съездил на мусорный полигон на 9 км Вилюйского тракта. С места провёл выездное совещание КЧС и ОПБ — определили первоочередные задачи и план наращивания сил, сообщает глава Якутска Дмитрий Садовников в своем канале МАХ.

Возгорание началось вчера около 22:00. «Жилкомсервис» пытался справиться сам и не сообщил ни в единую диспетчерскую службу администрации, ни моему заместителю, ни мне.

Итог: потеряли время, огонь ушёл на большую площадь. С сегодняшнего дня работаем всеми силами. На месте — городские предприятия, подключены партнёры. Решения городской комиссии по ЧС приняты.

Повторю прямо: это халатность «Жилкомсервиса». Виновные понесут ответственность.

Мы готовились закрыть этот объект: с середины декабря должен был вступить в строй новый полигон с мусороперегрузочной станцией. Лицензия получена, аукцион на консервацию объявлен.

Будем держать в курсе.

Ночью загорелась свалка Якутска! Несмотря на снег и мороз