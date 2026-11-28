Свалка Якутска продолжает дымить: что сказал мэр?
Как сообщают горожане в соцсетях, городская свалка продолжает дымить, несмотря на сообщения, что пожар там потушен.
Мэр города съездил на мусорный полигон на 9 км Вилюйского тракта. С места провёл выездное совещание КЧС и ОПБ — определили первоочередные задачи и план наращивания сил, сообщает глава Якутска Дмитрий Садовников в своем канале МАХ.
Возгорание началось вчера около 22:00. «Жилкомсервис» пытался справиться сам и не сообщил ни в единую диспетчерскую службу администрации, ни моему заместителю, ни мне.
Итог: потеряли время, огонь ушёл на большую площадь. С сегодняшнего дня работаем всеми силами. На месте — городские предприятия, подключены партнёры. Решения городской комиссии по ЧС приняты.
Повторю прямо: это халатность «Жилкомсервиса». Виновные понесут ответственность.
Мы готовились закрыть этот объект: с середины декабря должен был вступить в строй новый полигон с мусороперегрузочной станцией. Лицензия получена, аукцион на консервацию объявлен.
Будем держать в курсе.
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