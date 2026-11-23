Альберт Семенов принял участие в IX Съезде ВАРМСУ и Всероссийском форуме «Большие решения малой родины»

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие в IX Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), в рамках которого был организован II Всероссийский форум «Большие решения малой родины». Мероприятия прошли на площадке Мастерской управления «Сенеж» и объединили представителей муниципалитетов всех 89 регионов России.

В течение двух дней участники обсуждали актуальные вопросы развития местного самоуправления, обменивались опытом и представляли успешные муниципальные практики. В центре внимания были новые подходы к управлению территориями, цифровизация муниципальных процессов, применение искусственного интеллекта и взаимодействие органов местного самоуправления с жителями.

Одним из ключевых событий Съезда стало переизбрание руководящих органов ВАРМСУ и формирование нового коллегиального органа — Попечительского совета, в состав которого вошел 21 человек. Совет призван укрепить взаимодействие муниципального сообщества с федеральным центром. Наряду с сопредседателями ВАРМСУ, представителями федеральных органов власти, глав регионов и муниципальных образований, в состав Попечительского совета также вошел Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В рамках Съезда Альберт Семенов был отмечен благодарностью первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко за личный вклад в развитие местного самоуправления.

Кроме того, председатель Якутской городской Думы выступил ведущим видеопроекта, посвященного лучшим муниципальным практикам. Представители разных регионов рассказали о решениях, которые уже применяются на местах: от внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта до создания региональных информационных систем и площадок для взаимодействия молодежи с промышленными предприятиями.

«Для меня участие в таких мероприятиях — прежде всего возможность узнать, чем живут другие муниципалитеты, какие решения находят для своих территорий, поделиться собственным опытом и перенять то, что может быть полезно Якутску», — отметил Альберт Семенов.

Председатель городской Думы подчеркнул, что обмен муниципальными практиками помогает по-новому взглянуть на привычные задачи и находить решения, которые можно адаптировать к условиям Якутска.

«Такие встречи расширяют профессиональный кругозор и помогают посмотреть на привычные задачи под другим углом. Уверен, что это важно для каждого, кто работает в системе местного самоуправления», — добавил он.