Все школы Якутска перевели на дистанционное обучение из-за загрязнения водопроводной воды

Все общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования Якутска в понедельник, 23 ноября, переведены на дистанционный формат работы. Причиной вынужденной меры стало ухудшение качества водопроводной воды после повреждения магистрального трубопровода, сообщили в управлении образования окружной администрации города.

В ведомстве пояснили, что из-за коммунальной аварии на водоводе и вынужденного перехода на временную схему подачи ресурса в ряде районов столицы республики зафиксировано загрязнение воды. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности детей и персонала принято решение временно отменить очные занятия. О дальнейших изменениях в графике работы учебных заведений родителям и ученикам пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе диаметром 800 мм в районе улицы 50 лет Советской Армии продолжаются с 20 ноября. Из-за повреждения трубы, предварительно вызванного резким перепадом температур, временно ограничивалась подача воды в 67 многоквартирных домах, а изменение направления потоков в сети привело к помутнению воды в кранах горожан. Проверку по факту коммунальной аварии ранее организовала прокуратура Якутска.