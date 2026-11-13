Водоканал Проф: Заработал новый образовательный класс

В средней школе № 21 открылся образовательный кабинет АО «Водоканал»

В средней школе № 21 состоялось открытие нового образовательного кабинета в рамках проекта «Водоканал Проф».

Новый кабинет позволит соединить школьные знания и производственные задачи. Ученики смогут получить практические навыки, познакомиться с производством, определиться с будущей профессией.

Первыми участниками образовательной программы станут ученики 10 «А» класса естественно-научного профиля. Ребята смогут больше узнать о воде, технологиях очистки, сохранении водных ресурсов и работе специалистов отрасли водоснабжения и водоотведения.

«Впервые в истории 21 школы мы открываем не просто профильный класс, а фирменный класс, созданный в партнерстве с АО «Водоканал». Это одно из самых крупных предприятий столицы и все, кто сегодня здесь присутствуют, так или иначе связаны с этой организацией, потому что мы все потребляем воду. Очень радостно, что их специалисты будут участвовать в вашем обучении. Вы будете одними из тех, кто увидит изнутри работу стратегического предприятия. Уверена, что в будущем возможно кто-то из вас выберет те профессии, которые будут сопряжены с нашим фирменным классом и пополнит ряды «Водоканала». Это для нас первый опыт, надеюсь он будет удачным», — сказала директор СОШ № 21 Лидия Шарапова.

По поручению генерального директора АО «Водоканал» Анатолия Кырджагасова собравшихся поздравил главный инженер Андрей Аммосов. «Уверен, что с открытием фирменного класса наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Обязательно будут организованы встречи на производственных объектах, наши работники будут выступать с лекциями, в которых подробно расскажут о своей профессии, работе предприятия. Желаю вам хорошей учебы, определиться с будущей профессией и успешно поступить в вуз», — подчеркнул он.

Напомним, что в 2024 году по инициативе генерального директора АО «Водоканал» Анатолия Кырджагасова было заключено соглашение о сотрудничестве между предприятием, школами города Якутска и Якутским коммунально-строительным и Якутским промышленными техникумами. Оно положило начало профориентационному проекту «Водоканал-Проф». В его рамках ученики школ получают первую рабочую профессию в техникумах, получают базовые практические знания, проходят практику в АО «Водоканал».