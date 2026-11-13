Тест на грамотность: В каком слове ударение стоит правильно?
Упражнение от Евдокии Сутаковой: где в этих словах ударение стоит правильно?
Грамотная речь — визитная карточка образованного человека. И речь идёт не только о правильном написании слов, но и о том, как мы их произносим. Неверное ударение может исказить смысл фразы, сделать её смешной или даже непонятной собеседнику. Поэтому важно знать, в каких словах ударение стоит правильно, и уметь отличать верный вариант от распространённой ошибки.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова решила проверить, насколько хорошо наши читатели ориентируются в правилах постановки ударений, и подготовила для вас новое лингвистическое задание. Перед вами четыре фразы, в каждой из которых выделено слово с указанным ударением. Лишь в одном случае ударение поставлено верно.
Новое упражнение: найдите слово с верным ударением
Перед вами четыре варианта. Внимательно прочитайте каждую фразу и определите, в каком слове ударение стоит правильно:
- прИняла подарок
- сосредоточЕние внимания
- заполнена дОверху
- удар с локтЯ
Попробуйте решить самостоятельно. Не прокручивайте страницу сразу — вспомните правила или интуитивно определите, какое слово звучит естественно, а затем сверьтесь с ответом ниже.
Ответ: где ударение поставлено верно
Правильный ответ: дОверху (в фразе «заполнена дОверху»).
Все четыре варианта с правильными ударениями выглядят так:
- при́няла подарок (а не «прИняла»)
- сосредотОчение внимания (а не «сосредоточЕние»)
- заполнена дОверху ← верно
- удар с лОктя (а не «локтЯ»)
Разбор задания: почему именно так
Разберём каждое слово:
- прИняла → при́няла
Глагол «принять» в прошедшем времени, женском роде имеет ударение на гласной «и»: при́няла, при́нял, при́няло. Ударение на первом слоге («прИняла») — грубая ошибка.
- сосредоточЕние → сосредотОчение
В слове «сосредоточение» ударение падает на предпоследний слог — на «о»: сосредотОчение. Ударение на последнем слоге («сосредоточЕние») встречается часто, но является неверным.
- дОверху → дОверху (ВЕРНО)
Наречие «доверху» произносится с ударением на первом слоге: дОверху. Это единственный верный вариант из четырёх.
- локтЯ → лОктя
Родительный падеж единственного числа от слова «локоть» — «локтя» — сохраняет ударение на основе: ЛОктя. Вариант «локтЯ» с ударением на окончании ошибочен.
Интересный факт о русском языке
В русском языке ударение подвижное: оно может переходить с одного слога на другой при изменении слова. Например, слово «замок» в значении «крепость» произносится как зАмок (ударение на «а»), а в значении «запирающее устройство» — как замОк (ударение на «о»). Одно и то же написание меняет смысл в зависимости от того, куда падает ударение. Именно поэтому так важно знать, в каком слове ударение стоит правильно.
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