Тест на грамотность: В каком слове ударение стоит правильно?

Проверьте, чувствуете ли вы русское ударение: в каком слове оно стоит правильно? Разбор четырёх фраз и интересный факт о русском языке.

Упражнение от Евдокии Сутаковой: где в этих словах ударение стоит правильно?

Грамотная речь — визитная карточка образованного человека. И речь идёт не только о правильном написании слов, но и о том, как мы их произносим. Неверное ударение может исказить смысл фразы, сделать её смешной или даже непонятной собеседнику. Поэтому важно знать, в каких словах ударение стоит правильно, и уметь отличать верный вариант от распространённой ошибки.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова решила проверить, насколько хорошо наши читатели ориентируются в правилах постановки ударений, и подготовила для вас новое лингвистическое задание. Перед вами четыре фразы, в каждой из которых выделено слово с указанным ударением. Лишь в одном случае ударение поставлено верно.

Новое упражнение: найдите слово с верным ударением

Перед вами четыре варианта. Внимательно прочитайте каждую фразу и определите, в каком слове ударение стоит правильно:

прИняла подарок

сосредоточЕние внимания

заполнена дОверху

удар с локтЯ

Попробуйте решить самостоятельно. Не прокручивайте страницу сразу — вспомните правила или интуитивно определите, какое слово звучит естественно, а затем сверьтесь с ответом ниже.

Ответ: где ударение поставлено верно

Правильный ответ: дОверху (в фразе «заполнена дОверху»).

Все четыре варианта с правильными ударениями выглядят так:

при́няла подарок (а не «прИняла»)

подарок (а не «прИняла») сосредотОчение внимания (а не «сосредоточЕние»)

внимания (а не «сосредоточЕние») заполнена дОверху ← верно

← удар с лОктя (а не «локтЯ»)

Разбор задания: почему именно так

Разберём каждое слово:

прИняла → при́няла

Глагол «принять» в прошедшем времени, женском роде имеет ударение на гласной «и»: при́няла, при́нял, при́няло. Ударение на первом слоге («прИняла») — грубая ошибка. сосредоточЕние → сосредотОчение

В слове «сосредоточение» ударение падает на предпоследний слог — на «о»: сосредотОчение. Ударение на последнем слоге («сосредоточЕние») встречается часто, но является неверным. дОверху → дОверху (ВЕРНО)

Наречие «доверху» произносится с ударением на первом слоге: дОверху. Это единственный верный вариант из четырёх. локтЯ → лОктя

Родительный падеж единственного числа от слова «локоть» — «локтя» — сохраняет ударение на основе: ЛОктя. Вариант «локтЯ» с ударением на окончании ошибочен.

Интересный факт о русском языке

В русском языке ударение подвижное: оно может переходить с одного слога на другой при изменении слова. Например, слово «замок» в значении «крепость» произносится как зАмок (ударение на «а»), а в значении «запирающее устройство» — как замОк (ударение на «о»). Одно и то же написание меняет смысл в зависимости от того, куда падает ударение. Именно поэтому так важно знать, в каком слове ударение стоит правильно.

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