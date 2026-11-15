Тест на грамотность: где пропущена буква Н, а где прячутся две?

Где пропущена буква Н? Разбираем коварные слова в новом тесте по русскому языку

Проверьте себя: сможете ли вы безошибочно определить, где пропущена буква Н?

Грамотная речь и безошибочное письмо — это не просто дань школьным правилам, а важная визитная карточка современного человека. Умение правильно формулировать мысли и избегать досадных оплошностей на письме помогает производить хорошее впечатление, вызывает доверие в деловом общении и свидетельствует о высоком уровне культуры. Однако даже самые начитанные люди порой спотыкаются о коварные правила русского языка — особенно когда дело касается выбора между одной и двумя буквами «Н».

Чтобы вы могли устроить настоящую проверку своей языковой интуиции и освежить школьные знания, автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое увлекательное упражнение по русскому языку.

Задание: внимательно посмотрите на четыре словосочетания ниже и определите, в каких словах пропущена буква Н (то есть пишется одна «Н»), а где на месте пропуска должны стоять сразу две буквы «НН».

Краше_ый вчера пол На улице ветре_о Смета_ый крем Кипячё_ое молоко

Не спешите сразу заглядывать в подсказки! Сделайте паузу, подумайте самостоятельно и попробуйте вспомнить правила для причастий, отглагольных прилагательных и наречий. Когда будете готовы — сверьтесь с правильными ответами ниже.

Ответы и подробный разбор

Итак, одна буква Н пропущена во 2-м и 4-м словосочетаниях (ветрено и кипячёное). В первом и третьем случаях нужно писать две «НН». Давайте разберемся, почему именно так:

1. Крашенный вчера пол (НН).

Само по себе слово «крашеный» (от глагола несовершенного вида красить) пишется с одной «Н» — например, крашеный пол. Но здесь в дело вступает важное условие: у слова есть зависимое слово (крашенный когда? — вчера). Как только появляется зависимое слово, отглагольное прилагательное превращается в страдательное причастие и по правилу пишется уже с двумя «НН».

Само по себе слово «крашеный» (от глагола несовершенного вида красить) пишется с одной «Н» — например, крашеный пол. Но здесь в дело вступает важное условие: у слова есть зависимое слово (крашенный когда? — вчера). Как только появляется зависимое слово, отглагольное прилагательное превращается в страдательное причастие и по правилу пишется уже с двумя «НН». 2. На улице ветрено (Н).

Наречия на -о/-е наследуют ровно столько букв «Н», сколько было в прилагательном, от которого они образованы. Слово «ветреный» — знаменитое исключение из правила: несмотря на суффикс -ен-, оно пишется с одной «Н» (в отличие от «безветренный», где добавляется приставка). Поэтому и в наречии «ветрено» пишем одну «Н».

Наречия на -о/-е наследуют ровно столько букв «Н», сколько было в прилагательном, от которого они образованы. Слово «ветреный» — знаменитое исключение из правила: несмотря на суффикс -ен-, оно пишется с одной «Н» (в отличие от «безветренный», где добавляется приставка). Поэтому и в наречии «ветрено» пишем одну «Н». 3. Сметанный крем (НН).

Это обычное относительное прилагательное, образованное не от глагола, а от существительного «сметана». Основа слова заканчивается на -н (сметан-), и к ней прибавляется суффикс -н-. На стыке основы и суффикса закономерно возникают две буквы «НН».

Это обычное относительное прилагательное, образованное не от глагола, а от существительного «сметана». Основа слова заканчивается на -н (сметан-), и к ней прибавляется суффикс -н-. На стыке основы и суффикса закономерно возникают две буквы «НН». 4. Кипячёное молоко (Н).

Слово образовано от глагола несовершенного вида кипятить (что делать?). Приставки здесь нет, зависимых слов тоже нет, суффиксы -ова-/-ева- отсутствуют. Перед нами классическое отглагольное прилагательное, поэтому пишем смело одну букву «Н». (А вот «прокипячённое» или «кипячённое на плите» писались бы уже с двумя «НН»).

Интересный факт напоследок

А знаете ли вы историю происхождения колоритного русского слова «впросак»? Сегодня мы часто используем выражение «попасть впросак», имея в виду ситуацию, когда человек оказался в неловком, глупом или затруднительном положении. Но мало кто задумывается, что «просак» — это вполне реальный предмет из прошлого!

В старину на Руси просаком называли специальный канатный или веревочный станок, который состоял из сложных переплетающихся нитей и крутящихся механизмов. Работа за ним требовала предельной внимательности: если зазеваться, в движущийся станок легко могла попасть пола длинной одежды или густая борода рабочего. Выпутаться из такого «просака» без потерь (а иногда и без травм) было практически невозможно. Отсюда и родилась поговорка, которая дошла до наших дней, сохранив память о старинном ремесле.

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