Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

15.11.2026 12:50
чтение: 1 мин
Интересное
#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: где пропущена буква Н, а где прячутся две?

Где пропущена буква Н? Разбираем коварные слова в новом тесте по русскому языку
Тест на грамотность: где пропущена буква Н, а где прячутся две?

Проверьте себя: сможете ли вы безошибочно определить, где пропущена буква Н?

Грамотная речь и безошибочное письмо — это не просто дань школьным правилам, а важная визитная карточка современного человека. Умение правильно формулировать мысли и избегать досадных оплошностей на письме помогает производить хорошее впечатление, вызывает доверие в деловом общении и свидетельствует о высоком уровне культуры. Однако даже самые начитанные люди порой спотыкаются о коварные правила русского языка — особенно когда дело касается выбора между одной и двумя буквами «Н».

Чтобы вы могли устроить настоящую проверку своей языковой интуиции и освежить школьные знания, автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое увлекательное упражнение по русскому языку.

Задание: внимательно посмотрите на четыре словосочетания ниже и определите, в каких словах пропущена буква Н (то есть пишется одна «Н»), а где на месте пропуска должны стоять сразу две буквы «НН».

  1. Краше_ый вчера пол
  2. На улице ветре_о
  3. Смета_ый крем
  4. Кипячё_ое молоко

Не спешите сразу заглядывать в подсказки! Сделайте паузу, подумайте самостоятельно и попробуйте вспомнить правила для причастий, отглагольных прилагательных и наречий. Когда будете готовы — сверьтесь с правильными ответами ниже.

Ответы и подробный разбор

Итак, одна буква Н пропущена во 2-м и 4-м словосочетаниях (ветрено и кипячёное). В первом и третьем случаях нужно писать две «НН». Давайте разберемся, почему именно так:

  • 1. Крашенный вчера пол (НН).
    Само по себе слово «крашеный» (от глагола несовершенного вида красить) пишется с одной «Н» — например, крашеный пол. Но здесь в дело вступает важное условие: у слова есть зависимое слово (крашенный когда? — вчера). Как только появляется зависимое слово, отглагольное прилагательное превращается в страдательное причастие и по правилу пишется уже с двумя «НН».
  • 2. На улице ветрено (Н).
    Наречия на -о/-е наследуют ровно столько букв «Н», сколько было в прилагательном, от которого они образованы. Слово «ветреный» — знаменитое исключение из правила: несмотря на суффикс -ен-, оно пишется с одной «Н» (в отличие от «безветренный», где добавляется приставка). Поэтому и в наречии «ветрено» пишем одну «Н».
  • 3. Сметанный крем (НН).
    Это обычное относительное прилагательное, образованное не от глагола, а от существительного «сметана». Основа слова заканчивается на (сметан-), и к ней прибавляется суффикс -н-. На стыке основы и суффикса закономерно возникают две буквы «НН».
  • 4. Кипячёное молоко (Н).
    Слово образовано от глагола несовершенного вида кипятить (что делать?). Приставки здесь нет, зависимых слов тоже нет, суффиксы -ова-/-ева- отсутствуют. Перед нами классическое отглагольное прилагательное, поэтому пишем смело одну букву «Н». (А вот «прокипячённое» или «кипячённое на плите» писались бы уже с двумя «НН»).

Интересный факт напоследок

А знаете ли вы историю происхождения колоритного русского слова «впросак»? Сегодня мы часто используем выражение «попасть впросак», имея в виду ситуацию, когда человек оказался в неловком, глупом или затруднительном положении. Но мало кто задумывается, что «просак» — это вполне реальный предмет из прошлого!

В старину на Руси просаком называли специальный канатный или веревочный станок, который состоял из сложных переплетающихся нитей и крутящихся механизмов. Работа за ним требовала предельной внимательности: если зазеваться, в движущийся станок легко могла попасть пола длинной одежды или густая борода рабочего. Выпутаться из такого «просака» без потерь (а иногда и без травм) было практически невозможно. Отсюда и родилась поговорка, которая дошла до наших дней, сохранив память о старинном ремесле.

Читайте также: Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква С?

Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква С?

Читайте также:

Источник: Евдокия Сутакова, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное