Тест на грамотность: Проверьте, знаете ли вы род существительных

Новое упражнение от SakhaLife: сможете ли вы без ошибок определить род существительных? Проверьте себя на 4 сложных примерах с подробным разбором.

Ошибки, которые делают даже филологи: определяем род существительных

Грамотная речь говорит о нас больше, чем мы думаем. По тому, как человек строит фразы и согласует слова, собеседник судит об уровне образования, внимательности и уважении к языку. Ошибки в роде существительных особенно заметны: они встречаются и в устной речи, и в текстах, которые пишут на работе, в соцсетях и даже в рекламе. Поэтому полезно время от времени проверять себя.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое упражнение по русскому языку. Оно простое на первый взгляд, но заставляет задуматься о роде заимствованных слов, которые не склоняются.

Условие задания

Перед вами четыре словосочетания:

Широкое авеню Вкусная салями Шотландское виски Глубокий декольте

Задача: определите, правильно ли в каждом словосочетании согласованы слова. Укажите род каждого существительного. Попробуйте ответить самостоятельно, прежде чем читать разбор.

Ответы с подробным разбором

1. Широкое авеню — ❌ Ошибка

Правильно: широкая авеню.

Род: женский.

Почему: Родовое слово — «улица» (женский род). Слово «авеню» заимствовано из французского (avenue) и в русском языке не склоняется, но род ему присваивается по смысловому аналогу: авеню — это широкая улица, значит, род женский. Прилагательное должно стоять в женском роде: широкая авеню.

2. Вкусная салями — ✅ Правильно

Род: женский.

Почему: Родовое слово — «колбаса» (женский род). «Салями» — несклоняемое заимствование из итальянского (salame), но в русском языке оно относится к женскому роду по аналогии с колбасой. Согласование «вкусная салями» выполнено верно.

3. Шотландское виски — ✅ Правильно

Правильно: шотландское виски или шотландский виски.

Род: средний или мужской.

Почему: Слово является несклоняемым и допускает двойную норму — его можно употреблять и в мужском, и в среднем роде

4. Глубокий декольте — ❌ Ошибка

Род: средний.

Почему: Это несклоняемое существительное иноязычного происхождения, обозначающее неодушевлённый предмет. В русском языке такие заимствования по общему грамматическому правилу относятся именно к среднему роду.



Итог

Фраза Род в задании Правильный род Вердикт Широкое авеню средний женский ❌ Вкусная салями женский женский ✅ Шотландское виски средний мужской и средний ✅ Глубокий декольте мужской средний ❌

Интересный факт

Слово «спасибо» появилось из выражения «спаси Бог». Со временем фраза сократилась и стала привычным словом благодарности. Так что каждый раз, когда вы говорите «спасибо», вы произносите древнюю формулу, в которой слышно пожелание добра собеседнику.

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