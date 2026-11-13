Тест на грамотность: Проверьте, знаете ли вы род существительных
Ошибки, которые делают даже филологи: определяем род существительных
Грамотная речь говорит о нас больше, чем мы думаем. По тому, как человек строит фразы и согласует слова, собеседник судит об уровне образования, внимательности и уважении к языку. Ошибки в роде существительных особенно заметны: они встречаются и в устной речи, и в текстах, которые пишут на работе, в соцсетях и даже в рекламе. Поэтому полезно время от времени проверять себя.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое упражнение по русскому языку. Оно простое на первый взгляд, но заставляет задуматься о роде заимствованных слов, которые не склоняются.
Условие задания
Перед вами четыре словосочетания:
- Широкое авеню
- Вкусная салями
- Шотландское виски
- Глубокий декольте
Задача: определите, правильно ли в каждом словосочетании согласованы слова. Укажите род каждого существительного. Попробуйте ответить самостоятельно, прежде чем читать разбор.
Ответы с подробным разбором
1. Широкое авеню — ❌ Ошибка
Правильно: широкая авеню.
Род: женский.
Почему: Родовое слово — «улица» (женский род). Слово «авеню» заимствовано из французского (avenue) и в русском языке не склоняется, но род ему присваивается по смысловому аналогу: авеню — это широкая улица, значит, род женский. Прилагательное должно стоять в женском роде: широкая авеню.
2. Вкусная салями — ✅ Правильно
Род: женский.
Почему: Родовое слово — «колбаса» (женский род). «Салями» — несклоняемое заимствование из итальянского (salame), но в русском языке оно относится к женскому роду по аналогии с колбасой. Согласование «вкусная салями» выполнено верно.
3. Шотландское виски — ✅ Правильно
Правильно: шотландское виски или шотландский виски.
Род: средний или мужской.
Почему: Слово является несклоняемым и допускает двойную норму — его можно употреблять и в мужском, и в среднем роде
4. Глубокий декольте — ❌ Ошибка
Род: средний.
Почему: Это несклоняемое существительное иноязычного происхождения, обозначающее неодушевлённый предмет. В русском языке такие заимствования по общему грамматическому правилу относятся именно к среднему роду.
Итог
|Фраза
|Род в задании
|Правильный род
|Вердикт
|Широкое авеню
|средний
|женский
|❌
|Вкусная салями
|женский
|женский
|✅
|Шотландское виски
|средний
|мужской и средний
|✅
|Глубокий декольте
|мужской
|средний
|❌
Интересный факт
Слово «спасибо» появилось из выражения «спаси Бог». Со временем фраза сократилась и стала привычным словом благодарности. Так что каждый раз, когда вы говорите «спасибо», вы произносите древнюю формулу, в которой слышно пожелание добра собеседнику.
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