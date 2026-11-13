Секундная невнимательность обернулась больницей

Правоохранительные органы Якутии за минувшие сутки зарегистрировали девять преступлений, ход расследования уголовных дел и проведение проверок поставлены на контроль надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

В Якутске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества при использовании бюджетных субсидий, а также незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. В Алданском районе фигурантом уголовного дела стал продавец торгового павильона, в котором выявили реализацию контрафактной продукции. В Намском районе расследуются преступления против половой неприкосновенности, а в Нерюнгри полицейские пресекли факты повторного нетрезвого вождения и использования поддельных водительских прав.

Кроме того, в столице республики зафиксирован несчастный случай в быту: из квартиры дома на улице Свердлова в больницу с ожогами доставили годовалого мальчика, который опрокинул на себя стакан с кипятком.

По данным надзорного ведомства, смертельных дорожно-транспортных происшествий за отчетный период в регионе не произошло. При этом автоинспекторы задержали семерых водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.