В ЯГД обсудили туристический налог и бюджет на 2027 год

В Якутской городской Думе обсудили туристический налог и бюджет на 2027 год

12 ноября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле и транспорту. Депутаты рассмотрели вопрос о возможной налоговой льготе для вахтовых работников, а также проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Первый вопросом рассмотрели введение налоговой льготы по туристическому налогу в отношении физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом.

По мнению прокуратуры, вахтовые работники находятся в средствах размещения в связи с исполнением трудовых обязанностей и не относятся к туристам в понимании федерального законодательства. Введение льготы, как отмечается в обосновании инициативы, позволит снизить расходы предприятий, использующих вахтовый метод работы, и стимулировать размещение сотрудников в легальных средствах размещения.

Ранее Окружная администрация города не поддержала проект, указав на необходимость учитывать использование вахтовыми работниками городской инфраструктуры и проживание в гостиницах. Вместе с тем Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) дал положительное заключение на инициативу прокуратуры.

По вопросу бюджета на 2027 год с информацией выступили начальник Департамента финансов Окружной администрации города Василий Аржаков и исполняющий обязанности начальника Департамента экономики и стратегического планирования Николай Ушницкий

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2027 году предусмотрено 1 млрд 706,8 млн рублей.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе „город Якутск“» запланировано 13,6 млн рублей, в том числе 9,5 млн рублей предусмотрено на муниципальные проекты.

Представленная информация была принята к сведению.

В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Ольга Шерстянникова, депутаты Кирилл Соболев, Филипп Седых, Дмитрий Чибирев и Александр Яковлев.