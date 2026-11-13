Собрал с друзей миллионы и… Горький финал

Сотрудники киберполиции Якутии задержали в Сочи 26-летнего жителя Якутска, подозреваемого в серии крупных мошенничеств под видом выгодных инвестиций в криптовалюту и цифровые активы. Жертвами афериста стали его собственные знакомые, потерявшие в общей сложности около 8 млн рублей и лишившиеся личных автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, криминальную схему молодой человек развернул еще в 2024 году. В кругу друзей и приятелей он создал себе образ успешного финансового аналитика, якобы владеющего секретными трейдерскими инструментами для беспроигрышной торговли на бирже. Под обещания высоких процентов фигурант брал у знакомых крупные суммы в долг, но вместо реальных вложений присваивал средства и тратил их на красивую жизнь, вскоре переставая выходить на связь.

На этом аппетиты псевдотрейдера не закончились. Одного из друзей он уговорил отдать кроссовер Toyota Harrier в качестве вступительного взноса в свой «перспективный бизнес-проект». Еще двоих товарищей подозреваемый убедил срочно продать их машины — Mitsubishi Lancer и Toyota Allion — и передать ему вырученные деньги, чтобы якобы закрыть образовавшиеся финансовые кассовые разрывы.

Собрав с доверчивого окружения солидный куш, якутянин скрылся на юге страны. Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Якутии вычислили его местонахождение в одной из арендованных квартир в городе Сочи. Оперативники задержали подозреваемого и этапировали обратно в Якутск.

В настоящий момент в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), фигурируют шесть потерпевших. Расследование продолжается, полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным эпизодам.