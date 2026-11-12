Борцовский прием в раздевалке: Скандал в столичной школе

Верховный суд Республики Саха (Якутия) обязал одну из столичных школ выплатить 350 тыс. рублей компенсации морального вреда семье шестиклассника, получившего тяжелую травму головы во время перемены. Апелляционная инстанция отклонила жалобу образовательного учреждения, которое пыталось снять с себя ответственность и переложить вину на самих детей, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в марте 2025 года в школьной раздевалке. Семиклассник применил против ученика шестого класса борцовский прием, в результате чего мальчик упал и сильно ударился затылком об пол. Несмотря на то, что ребенок держался за голову и жаловался на острую боль, сотрудники школы не вызвали врачей и не оказали первую помощь. Медицинского работника в тот день в здании не оказалось, поэтому дежурный администратор ограничился тем, что приложил к ушибу лед и позвонил матери школьника.

Бригаду скорой помощи вызвала сама родительница после того, как ей позвонил пострадавший сын. Подростка доставили в Национальный центр медицины, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с контузионным очагом.

Проверка, проведенная прокуратурой по заявлению матери, подтвердила грубые нарушения со стороны персонала: в учреждении не зафиксировали факт травмирования, не проследили за поведением учеников и не организовали своевременную медпомощь. По итогам прокурорского представления дежурному учителю и администратору объявили замечания.

В суде представители школы настаивали на своей невиновности, заявляя, что травма стала следствием нарушения правил поведения самими школьниками. Однако судебные инстанции отклонили эти аргументы, указав, что по закону именно образовательная организация обязана обеспечивать безопасные условия и следить за здоровьем детей в учебное время.

Согласно вступившему в законную силу решению суда, школа должна выплатить пострадавшему ученику 350 тыс. рублей, а при нехватке средств у учреждения деньги взыщут субсидиарно с Окружной администрации Якутска. Претензии к родителям семиклассника суд оставил без удовлетворения.