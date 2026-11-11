Роковое застолье: Сначала вилкой, потом ножом

В Якутии суд вынес приговор 38-летней жительнице Верхневилюйского района, признанной виновной в убийстве бывшего гражданского мужа на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судебное следствие установило, что трагедии предшествовала череда бурных семейных сцен. В июле 2026 года женщина, узнав, что ее экс-супруг начал совместную жизнь с другой женщиной, пришла в дом к его родителям и в ходе ссоры ударила бывшего сожителя вилкой в руку.

На следующий день жительница района устроила застолье в своей квартире, пригласив бывшего возлюбленного вместе с его новой пассией под предлогом «знакомства». Во время совместного распития алкоголя вспыхнул очередной конфликт. Хозяйка квартиры сначала нанесла мужчине удар вилкой в грудь, а затем ударила его ножом. От полученного проникающего ранения потерпевший скончался на месте до прибытия медиков.

«В ходе судебного заседания подсудимая свою вину не признала. Женщина утверждала, что не имела умысла на убийство, а роковой удар нанесла, находясь в шоковом состоянии. Однако государственному обвинению удалось полностью опровергнуть эти доводы собранными доказательствами», — отметили в ведомстве.

Суд признал фигурантку виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и с учетом позиции прокурора приговорил ее к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, обязав осужденную выплатить родителям погибшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.