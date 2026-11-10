Лидер Саха Конгресса о сожжении фото Аммосова в фильме «Айтматов»

Иван Шамаев, лидер движения «Саха Конгресс», председатель Саха Общественного Центра, доктор физико-математических наук прокомментировал нашумевший эпизод в кыргызском фильме «Айтматов», представленном на IX Международном Якутском кинофестивале.

— Завуч нашей школы написала в чате, что была на сеансе фильма «Айтматов». Она довольно эмоционально советовала всем сходить и посмотреть фильм.

В субботу мы решились на поход в кинотеатр «Лена». Сразу скажу: фильм потрясающий. Как прекрасно играли актёры! Особенно удивил мальчик, исполнивший роль подростка Чингиза. Надеюсь, что фильм был интересен и нашим кинематографистам. Наши снимают отличные фильмы, однако такие исторические темы, которые подняты в «Айтматове», на мой взгляд, ими ещё не затрагивались.

В связи с этим замечательным фильмом хочу рассказать одну историю.

Начиная с первого и по седьмой класс я учился с Юрой Васильевым — впоследствии учёным-филологом, видным общественным деятелем 90-ых годов, известным под псевдонимом Дьаргыстай.

В конце 80-ых годов прошлого века Юрий загорелся идеей увековечить имя Максима Аммосова, добившись присвоения его имени Якутскому университету. Он даже ездил за поддержкой к Чингизу Айтматову в Киргизию. Первая поездка оказалась неудачной: Айтматов отказался поддержать идею Юрия Ивановича. Помню удручённое состояние Юрия после возвращения из Киргизии. Тогда он сказал мне: «Возможно, Айтматов винит Аммосова в аресте своего отца, Торекула Айтматова».

Оказалось, что действительно в те времена в Киргизии из уст в уста передавался ложный слух о том, будто назначенный первый секретарь Аммосов причастен к арестам киргизских политических деятелей, в том числе Торекула Айтматова.

Возникла необходимость очистить от клеветы доброе имя Максима Аммосова.

В дело включился известный историк Е. Е. Алексеев. Дьаргыстай и Егор Алексеев начали изучать киргизский период деятельности М. Аммосова. Им удалось обнаружить неопровержимые доказательства непричастности М. Аммосова к репрессиям в Киргизии. Была найдена газетная статья тех лет, в которой М. Аммосова обвиняли в том, что он «брал под защиту разоблачённого националиста Айтматова и пытался протащить его в состав ЦК».

Юрий Иванович во второй раз обратился к великому писателю. На этот раз Чингиз Торекулович безоговорочно поддержал идею присвоения имени Максима Аммосова Якутскому университету. В 1990 году идея Юрия Васильева — Дьаргыстая воплотилась в реальность.

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