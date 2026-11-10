Режиссер сказал мотор, прокурор — штраф

Житель Якутска привлечен к административной ответственности и оштрафован за несанкционированный полет на вертолете Robinson R44 над столицей республики. Мужчина поднял воздушное судно в небо ради съемок художественного фильма, не имея разрешения на использование воздушного пространства и действующего сертификата летной годности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В сентябре текущего года местный житель осуществил полет на вертолете Robinson-44 над территорией города Якутска с целью проведения съемок художественного фильма. При этом полет выполнялся без разрешения органа обслуживания воздушного движения и при отсутствии действующего сертификата летной годности воздушного судна», — пояснили в ведомстве.

Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как кадры полета и информация о кинематографических работах попали в средства массовой информации.

По результатам проверки пилот был признан виновным в нарушении федеральных правил использования воздушного пространства, а также в управлении воздушным судном, не прошедшим государственную регистрацию или не имеющим права на полет. Общая сумма административного штрафа составила 35 тыс. рублей.

В надзорном органе подчеркнули, что полеты на технически не сертифицированных судах без согласования с диспетчерскими службами представляют прямую угрозу безопасности жителей города.

По предварительным данным из профильных источников, речь может идти о съемочной группе новой якутской кинокартины «Звезда за бортом» режиссера Василия Слепцова. Производственный процесс ленты стартовал в начале осени, а в съемках был задействован вертолет аналогичной модели. Официального подтверждения связи оштрафованного пилота с кинопроизводством со стороны режиссера пока не поступало.