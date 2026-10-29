Инцидент произошел в аэропорту Якутска
Избежала протокола, но получила судимость: инцидент в аэропорту Якутска
В девятом часу утра 17 июля текущего года в аэропорту Якутска сотрудники полиции выявили пару в состоянии опьянения, нарушавшую общественный порядок. На требование предъявить документы и проследовать в дежурную часть для составления протокола по ст. 20.21 КоАП РФ 48-летняя подсудимая ответила отказом и агрессией.
После прохождения медицинского освидетельствования женщина продолжила оказывать неповиновение. На привокзальной площади, у входа в аэропорт, она, осознавая, что перед ней представитель власти, нанесла ему удар головой в область носа, тем самым причинив повреждение, не причинившее вреда здоровью. Своими умышленными действиями подсудимая нарушила нормальную деятельность органов государственной власти в лице представителя власти и телесную неприкосновенность сотрудника полиции.
По ходатайству подсудимой уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
В числе обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел: наличие малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние, положительную характеристику и др.
Суд, изучив материалы дела, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.
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