Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква И?

Грамотная устная и письменная речь — это не просто показатель эрудиции, а настоящая визитная карточка человека. Умение говорить и писать без ошибок помогает нам точно выражать свои мысли, располагает к себе собеседников и формирует репутацию образованной, успешной личности. Однако русский язык полон тонкостей и коварных ловушек, в которые порой попадают даже те, у кого в школе была твердая «пятерка».

Чтобы вы могли устроить небольшую ревизию своих знаний и размять мозг, автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила очередное увлекательное упражнение по русскому языку. Сегодня предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы ладите с местоимениями и частицами.

Задача

Внимательно прочитайте четыре словосочетания:

Н_кому пожаловаться Н_ за что не приду Н_ у кого попросить Н_которые студенты

Ваша задача — определить, в каком именно варианте пропущена буква И.

Не спешите сразу пролистывать страницу вниз в поисках ответа. Произнесите эти фразы вслух, вспомните школьные правила, прислушайтесь к своей языковой интуиции. Какой вариант кажется вам единственно верным?

Ответ и разбор правила

Готовы? А теперь давайте сверимся с правильным ответом и разберем правило.

Правильный ответ: пропущена буква И только во второй фразе — «Ни за что не приду».

Почему пишется именно так?

В русском языке выбор гласной в отрицательных и неопределенных местоимениях (даже если они пишутся в три слова из-за предлога) зависит от ударения. Правило очень простое: под ударением пишется Е, без ударения — И.

Давайте проверим все варианты, поставив в них ударение:

Н е́ кому пожаловаться — ударение падает на первый слог, пишем букву Е.

кому пожаловаться — ударение падает на первый слог, пишем букву Е. Н е́ у кого попросить — предлог «у» разбил местоимение на три слова, но ударение по-прежнему падает на первую часть, поэтому пишем Е.

у кого попросить — предлог «у» разбил местоимение на три слова, но ударение по-прежнему падает на первую часть, поэтому пишем Е. Н е́ которые студенты — в этом неопределенном местоимении приставка также находится под ударением, выбираем Е.

которые студенты — в этом неопределенном местоимении приставка также находится под ударением, выбираем Е. Ни за что́ не приду — а вот здесь ударение падает на слово «что». Первая часть оказывается в безударной позиции, к тому же в предложении есть усиление отрицания (не приду). Поэтому здесь смело пишем букву И. (Но будьте внимательны: в ответ на благодарность мы говорим «Не́ за что» — тут ударение меняется, и появляется буква Е).

Надеемся, вы блестяще справились с этим заданием!

Интересный факт на десерт

Раз уж мы сегодня говорили про слова, начинающиеся с «не-», вспомним о двух удивительных словах-паронимах, которые очень часто путают в речи: «невежа» и «невежда».

Мало кто знает, что исторически это было одно и то же слово! Оба они произошли от древнерусского глагола «вѣдати» (знать). Просто «невежа» — это исконно русская форма, а «невежда» пришла к нам из старославянского языка (сочетание «жд» вместо «ж» — его верный признак, как в словах одежа — одежда, надежа — надежда). Со временем язык разделил их значения: сегодня невежей мы называем грубого, невоспитанного человека (хама), а невеждой — человека необразованного, малосведущего в чем-либо.

Будьте грамотными, и пусть вас никогда не коснется ни одно из этих определений!

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