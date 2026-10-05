Тест на грамотность: где пропущена буква Ё?
Проверьте себя: в каких словах нужна буква Ё?
Грамотная речь — это визитная карточка человека. Она важна не только на экзаменах и в деловой переписке, но и в повседневном общении. Умение правильно писать говорит о начитанности, внимании к деталям и уважении к собеседнику. А ведь русский язык таит немало ловушек — и одна из самых коварных связана с маленькой буквой Ё.
Предлагаем проверить себя. Ниже приведены четыре фразы, и в каждой пропущена одна буква. Ваша задача — определить, в каких словах на месте пропуска должна стоять именно буква Ё.
Фразы:
- Совершил подж_г
- Милая девч_нка
- Возрастной стаж_р
- Неистовый ш_пот
Остановитесь и подумайте самостоятельно. Вспомните, как правильно пишутся эти слова, прежде чем листать ниже.
Ответы с разбором
1. Совершил поджОг — здесь нужна буква О. Это существительное, образованное от глагола «поджечь», и ударение падает на второй слог, но буква Ё в данном случае не требуется — в современной орфографии закреплена запись через О.
2. Милая девчОнка — здесь тоже буква О. Слово «девчонка» пишется с О, несмотря на то, что в разговорной речи его иногда произносят мягко. Ударение: дев-чОН-ка.
3. Возрастной стажЁр — здесь пропущена буква Ё. Правильное написание — «стажёр». Это слово французского происхождения (stagiaire), и в русском языке оно пишется именно через Ё. Ударение: ста-жЁр.
4. Неистовый шЁпот — здесь пропущена буква Ё. Правильное написание — «шёпот». Слово «шёпот» с ударным Ё: шЁ-пот. Это одно из самых частых слов, в которых люди ошибочно ставят О вместо Ё.
Итого: буква Ё пропущена в словах «стажёр» и «шёпот».
Если вы нашли оба варианта — поздравляем, вы действительно грамотный человек. Если допустили ошибку — не расстраивайтесь, именно такие слова и проверяют настоящую грамотность.
Интересный факт
Буква Ё — самая молодая буква русского алфавита. Она появилась 29 ноября 1783 года, когда на заседании Российской академии княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести новую букву вместо сочетания «іо». Первой книгой, полностью напечатанной с буквой Ё, стала поэма Николая Карамзина «Аониды» в 1786 году. Несмотря на то что букве уже более двухсот лет, она до сих пор остаётся необязательной в большинстве печатных текстов — по закону её использование остаётся правом, а не обязанностью автора.
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