Тест на грамотность: Где пропущены буквы Ь?

Пропущены ли мягкие знаки? Проверьте себя в викторине!

В каких словах пропущены буквы Ь? Проверьте себя за минуту

Грамотная речь и письмо — это визитная карточка человека. По тому, как мы пишем сообщения, оформляем документы или ведём деловую переписку, окружающие делают выводы о нашей образованности и внимательности. Одна пропущенная или лишняя буква может изменить впечатление о собеседнике, а иногда и смысл сказанного. Особенно коварны правила, которые кажутся простыми, но на практике вызывают сомнения. Одно из таких — написание мягкого знака после шипящих на конце слова.

Предлагаем небольшой тест. Перед вами четыре фразы, в некоторых из которых пропущены буквы Ь. Ваша задача — определить, где мягкий знак действительно нужен, а где его ставить нельзя.

Следы пожарищ_ Красивый малыш_ Обжигать кирпич_ Дверь настеж_

Не спешите подсматривать ответ — попробуйте вспомнить правило и объяснить каждый случай самостоятельно.

Ответы и разбор

1. Следы пожарищ — без Ь.

Слово «пожарищ» — существительное среднего рода в форме родительного падежа множественного числа (нет чего? — пожарищ). В этой форме после шипящих мягкий знак не пишется. Сравните: много туч, нет задач, несколько училищ.

2. Красивый малыш — без Ь.

«Малыш» — существительное мужского рода 2-го склонения. После шипящих на конце таких слов мягкий знак не ставится: малыш, врач, нож, плащ, товарищ.

3. Обжигать кирпич — без Ь.

Здесь та же ситуация: «кирпич» — существительное мужского рода. Не путайте его со словами женского рода 3-го склонения, где Ь обязателен: ночь, речь, мышь, помощь.

4. Дверь настежь — с Ь.

«Настежь» — наречие. По правилу на конце наречий после шипящих пишется мягкий знак: прочь, сплошь, наотмашь, вскачь. Из этого правила есть всего три исключения, которые стоит запомнить: уж, замуж, невтерпёж.

Итак, буква Ь была пропущена только в одной фразе — «дверь настежь». Если вы ответили верно, поздравляем: с мягким знаком после шипящих вы на «ты».

Интересный факт

Систематические ошибки на письме не всегда связаны с ленью или незнанием правил. Существует нарушение под названием дисграфия — при нём человек, хорошо владеющий устной речью и понимающий правила, всё равно допускает стойкие ошибки: пропускает буквы, меняет их местами, путает похожие по звучанию или написанию. По разным оценкам, дисграфия встречается у 5–10% школьников, причём у мальчиков в несколько раз чаще, чем у девочек. Она никак не связана с уровнем интеллекта: среди людей с подобными трудностями были и учёные, и писатели. Считается, что признаки дисграфии проявлялись у Ганса Христиана Андерсена и Агаты Кристи. Современные методики позволяют успешно корректировать это нарушение, особенно если начать занятия в младшем школьном возрасте.

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