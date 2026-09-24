Тест на логику: Переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным

7 − 5 + 9 = 4? Переставь одну спичку, чтобы исправить ошибку

Только 5% справляются за 10 секунд: Переставь одну спичку и реши математическую головоломку

Головоломки со спичками появились задолго до смартфонов и компьютерных игр. Более века назад коробок спичек был в каждом доме — и лучшего «конструктора» для задачек на смекалку было не найти. Семейные вечера, посиделки с друзьями, страницы газет и журналов — везде наперегонки искали, какую же спичку переставить.

Секрет долголетия этих головоломок прост. В отличие от обычных математических примеров, где важно только правильно посчитать, здесь включаются сразу несколько «отделов» мозга: логика, счёт и — главное — пространственное воображение. Цифры перестают быть абстрактными значками: они превращаются в объекты, которые можно разбирать и собирать заново. Именно поэтому спичечные задачки до сих пор считаются одной из лучших разминок для ума — и для детей, и для взрослых.

На первый взгляд перед вами абсолютно неверное математическое выражение: 7 — 5 + 9 = 4. Однако всё можно исправить всего одним движением.

Задача: Переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным.

Посмотрите на картинку и попробуйте решить задачу самостоятельно, не подглядывая в ответ. Не торопитесь и внимательно изучите структуру каждой цифры.

Готовы проверить себя?

Если вам удалось найти решение — поздравляем! Если нет, давайте разберем правильный ответ вместе.

Решение:

Внимательно посмотрите на цифру 4 в правой части равенства. Возьмите горизонтальную спичку и переставьте в нижнюю часть оставшейся спички. Таким образом, 4 превращается в 11!

А значит, выражение 7 — 5 + 9 = 11 становится верным.

Чем полезны такие упражнения?

Регулярное решение головоломок со спичками «Переставь одну спичку» — это не просто развлечение, а полноценная тренировка для мозга:

Развитие пространственного мышления. Вы учитесь визуализировать изменения объектов в уме еще до того, как совершите действие.

Вы учитесь визуализировать изменения объектов в уме еще до того, как совершите действие. Стимуляция нестандартного подхода. Такие задачи заставляют отказаться от привычных шаблонов восприятия цифр и знаков.

Такие задачи заставляют отказаться от привычных шаблонов восприятия цифр и знаков. Улучшение концентрации и памяти. Мозг активизирует нейронные связи, отвечающие за внимание к мелким деталям и удерживание информации.

Мозг активизирует нейронные связи, отвечающие за внимание к мелким деталям и удерживание информации. Быстрая перезагрузка. Всего 2–3 минуты на решение подобной задачи помогают сменить фокус внимания, снять умственное напряжение и вернуть продуктивность в течение рабочего дня.

Читайте также: Математический тест на логику: Реши пример 20 — 16 : 4 + 3(2 + 6)