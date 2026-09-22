Шпаклёвка или шпатлёвка: как правильно? Тест на грамотность

Правильное использование терминов помогает точно выражать мысли и избегать недоразумений.

шпаклёвка или шпатлёвка

В строительном магазине легко засомневаться в собственной грамотности: на одной упаковке написано «шпаклёвка», а на другой — «шпатлёвка». Неужели кто-то из производителей допустил ошибку? Или за похожими названиями скрываются разные материалы?

Предлагаем небольшой тест. Выберите ответы, а затем прочитайте объяснения: они помогут разобраться в написании и употреблении этих слов.

Вопрос 1. Какое слово написано правильно?

Вы составляете список покупок для ремонта. Как назвать смесь для выравнивания поверхности?

А. Только «шпаклёвка».

Б. Только «шпатлёвка».

В. Оба варианта правильные.

Вопрос 2. Как правильно назвать действие?

Вставьте слово в предложение: «Перед покраской стены необходимо __».

А. Шпаклевать.

Б. Шпатлевать.

В. Можно использовать любой из двух вариантов.

Вопрос 3. Отличается ли шпаклёвка от шпатлёвки по составу?

На соседних полках стоят два мешка с разным написанием названия. Можно ли по буквам «к» и «т» определить свойства содержимого?

А. Да, шпаклёвка всегда гипсовая, а шпатлёвка — цементная.

Б. Да, одно название обозначает стартовую смесь, другое — финишную.

В. Нет, само написание не указывает на состав и назначение материала.

Вопрос 4. Какой вариант характерен для профессиональной речи?

Оба слова встречаются в текстах о ремонте. Но какое из них словари могут сопровождать пометой «специальное»?

А. Шпатлёвка.

Б. Шпаклёвка.

В. Ни одно: оба слова считаются исключительно разговорными.

Ответы и объяснения

1. Правильный ответ — В: допустимы оба написания

«Шпаклёвка» и «шпатлёвка» — нормативные варианты. Оба зафиксированы в орфографических словарях русского языка. Поэтому исправлять одно слово на другое только из-за буквы «к» или «т» не нужно.

При этом есть особенность употребления: «шпаклёвка» — общеупотребительное слово, а «шпатлёвка» характерна для специальной, профессиональной речи. Это не означает, что один вариант грамотный, а другой ошибочный.

2. Правильный ответ — В: шпаклевать и шпатлевать

В русском языке существуют оба глагола — «шпаклевать» и «шпатлевать». Можно сказать «шпаклевать стены» или «шпатлевать стены»: орфографической ошибки не будет.

Однако в одном тексте лучше придерживаться единообразия. Если вы выбрали «шпаклёвку», логично дальше использовать «шпаклевать». Так читатель не станет гадать, почему автор меняет термин.

3. Правильный ответ — В: буква не определяет свойства смеси

Нельзя утверждать, что шпаклёвка предназначена только для чернового выравнивания, а шпатлёвка — исключительно для финишной отделки. Нельзя и определить по названию, на какой основе изготовлен материал.

Состав, назначение и способ применения нужно смотреть на упаковке и в техническом описании, а не пытаться установить по одной букве.

4. Правильный ответ — А: шпатлёвка

Именно вариант «шпатлёвка» в словарях сопровождается пометой «спец.». Она обозначает употребление в специальной сфере, а не более высокую степень правильности.

Слово «шпаклёвка» при этом не становится просторечным или неграмотным. Его можно использовать в обычной речи и в текстах о ремонте.

Подведём итоги

4 правильных ответа: отлично! Эти слова не поставят вас в тупик.

отлично! Эти слова не поставят вас в тупик. 3 правильных ответа: хороший результат — осталось запомнить несколько нюансов.

хороший результат — осталось запомнить несколько нюансов. 0–2 правильных ответа: теперь вы знаете главное и в следующий раз не попадётесь на языковую уловку.

Коротко: правильно и «шпаклёвка», и «шпатлёвка». Первый вариант общеупотребительный, второй характерен для профессиональной речи. А качество смеси определяется её характеристиками, а не выбором между «к» и «т».