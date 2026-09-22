ЧП в центре города: Пожар на Лермонтова

В магазине на Лермонтова в Якутске произошел пожар

В Якутске днем 22 сентября вспыхнул пожар в магазине, расположенном в здании многоквартирного дома по улице Лермонтова. Открытый огонь ликвидирован, сообщили в МЧС по Якутии. «Пожар локализован на площади 50 кв. м, открытый огонь ликвидирован. Предварительно огнем повреждено помещение магазина, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по Якутии.

Возгорание произошло в магазине на первом этаже семиэтажного жилого дома на улице Лермонтова. К ликвидации привлечены 31 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина, виновные и ущерб устанавливаются.

Магазин расположен на первом этаже семиэтажного жилого дома, смежного с торговым центром «Олимп».

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