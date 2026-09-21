21.09.2026 11:41
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Сенсации и рекорды: Как проголосовала Якутия
Сенсации и рекорды: Как проголосовала Якутия
Явка на выборы в Якутии. Как сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК Якутии Евгений Федоров, итоговая явка на выборы депутатов в Госдуму по одномандатному округу в Якутии составила 49,12%.
Участие приняли 315 280 избирателей.
Наиболее высокая явка зафиксирована в Анабарском, Горном, Таттинском, Верхневилюйском и Чурапчинском районах.
А по федеральному избирательному округу итоговая явка составила 51,11%, проголосовали 334 312 избирателей.
Итоги выборов в Якутии по одномандатному избирательному округу
Ничего себе расклад! Главные выборы пятилетки
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