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21.09.2026 11:41
чтение: 1 мин
Политика
#выборы в госдуму
#итоги выборов
#Как проголосовала Якутия

Сенсации и рекорды: Как проголосовала Якутия

Сенсации и рекорды: Как проголосовала Якутия

Явка на выборы в Якутии. Как сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК Якутии Евгений Федоров, итоговая явка на выборы депутатов в Госдуму по одномандатному округу в Якутии составила 49,12%.

Участие приняли 315 280 избирателей.

Наиболее высокая явка зафиксирована в Анабарском, Горном, Таттинском, Верхневилюйском и Чурапчинском районах.

А по федеральному избирательному округу итоговая явка составила 51,11%, проголосовали 334 312 избирателей.

Итоги выборов в Якутии по одномандатному избирательному округу


Итоги выборов в Якутии по федеральному избирательному округу

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