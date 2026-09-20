Красная Арктика: КПРФ показала рекордные результаты в северных районах Якутии

Выборы депутатов Государственной Думы РФ IX созыва принесли сенсационные итоги для оппозиции на Крайнем Севере. В двух арктических улусах Республики Саха (Якутия) — Аллаиховском и Оленекском — КПРФ значительно укрепила свои позиции, вплотную приблизившись к лидерству.

Аллаиховский улус: уверенная победа

В Аллаиховском районе коммунисты заняли первое место с результатом 30,1%, обогнав «Единую Россию», которая набрала 26,4%. Разрыв составил 3,7 процентных пункта.

«Новые люди» — 19,9%

«Справедливая Россия — За правду» — 9,3%

ЛДПР — 7,8%

Успех КПРФ был зафиксирован только в административном центре — поселке Чокурдах. В остальных четырех населенных пунктах района первенство сохранила за собой «Единая Россия». Высокий результат оппозиционной партии в райцентре политологи связывают с общим запросом жителей Арктической зоны на решение проблем северного завоза и социальной инфраструктуры.

Оленекский улус: борьба на равных

Еще более напряженная борьба развернулась в соседнем Оленекском эвенкийском национальном районе. Здесь КПРФ уступила «Единой России» всего чуть более двух процентных пунктов, показав свой второй лучший результат в республике:

«Единая Россия» — 40,39%

КПРФ — 38,08%

«Новые люди» — 7,01%

«Справедливая Россия — За правду» — 6,86%

ЛДПР — 6,86%

Разница между первым и вторым местом составила лишь 2,31%. Столь высокий процент голосов за коммунистов в Оленьке свидетельствует о максимальном напряжении политической конкуренции в отдаленном северном муниципалитете.

Общая картина

Двойной успех левых сил в заполярных районах Якутии указывает на серьезный сдвиг настроений избирателей в российской Арктике. Если в Аллаихе КПРФ удалось конвертировать локальное недовольство в победу в районном центре, то в Оленьке партия продемонстрировала способность бороться за весь муниципалитет практически на равных с партией власти. Эксперты отмечают, что суровые условия жизни, вопросы транспортной доступности и обеспечения продовольствием заставляют северян искать альтернативу традиционным политическим лидерам, превращая эти территории из абсолютно лояльных в высококонкурентные.

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