Красная Арктика: КПРФ показала рекордные результаты в северных районах Якутии
Выборы депутатов Государственной Думы РФ IX созыва принесли сенсационные итоги для оппозиции на Крайнем Севере. В двух арктических улусах Республики Саха (Якутия) — Аллаиховском и Оленекском — КПРФ значительно укрепила свои позиции, вплотную приблизившись к лидерству.
Аллаиховский улус: уверенная победа
В Аллаиховском районе коммунисты заняли первое место с результатом 30,1%, обогнав «Единую Россию», которая набрала 26,4%. Разрыв составил 3,7 процентных пункта.
- «Новые люди» — 19,9%
- «Справедливая Россия — За правду» — 9,3%
- ЛДПР — 7,8%
Успех КПРФ был зафиксирован только в административном центре — поселке Чокурдах. В остальных четырех населенных пунктах района первенство сохранила за собой «Единая Россия». Высокий результат оппозиционной партии в райцентре политологи связывают с общим запросом жителей Арктической зоны на решение проблем северного завоза и социальной инфраструктуры.
Оленекский улус: борьба на равных
Еще более напряженная борьба развернулась в соседнем Оленекском эвенкийском национальном районе. Здесь КПРФ уступила «Единой России» всего чуть более двух процентных пунктов, показав свой второй лучший результат в республике:
- «Единая Россия» — 40,39%
- КПРФ — 38,08%
- «Новые люди» — 7,01%
- «Справедливая Россия — За правду» — 6,86%
- ЛДПР — 6,86%
Разница между первым и вторым местом составила лишь 2,31%. Столь высокий процент голосов за коммунистов в Оленьке свидетельствует о максимальном напряжении политической конкуренции в отдаленном северном муниципалитете.
Общая картина
Двойной успех левых сил в заполярных районах Якутии указывает на серьезный сдвиг настроений избирателей в российской Арктике. Если в Аллаихе КПРФ удалось конвертировать локальное недовольство в победу в районном центре, то в Оленьке партия продемонстрировала способность бороться за весь муниципалитет практически на равных с партией власти. Эксперты отмечают, что суровые условия жизни, вопросы транспортной доступности и обеспечения продовольствием заставляют северян искать альтернативу традиционным политическим лидерам, превращая эти территории из абсолютно лояльных в высококонкурентные.
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