Молодцы! Золото и серебро Кубка России у наших бегунов

Александр Моедо, легкоатлет из Якутии, взял Кубок России по суточному бегу и смог подтвердить статус МСМК. Молодец! В прошлый раз во время бега спортсмен не останавливался вообще: ел и пил прямо на ходу.

Моедо — мастер спорта, экс-сотрудник органов внутренних дел Якутии, руководитель бегового клуба «Мастер МО» и двукратный победитель ультрамарафона «Полюс холода — Оймякон» на 50 км.

Серебро у якутянина Павла Васильева.

В ТОП-5 лучших бегунов попал Артем Артемьев. В ТОП-10 вошёл Алексей Лю-Фа.

В Вологде проходит Кубок области по лёгкой атлетике с 19 по 20 сентября в г. Вологда на стадионе «Витязь». Формат — бег по кругу стадиона (400 метров) в течение 24 часов \

В программе — забеги на 100 км и суточный бег. Александр Моедо вышел на 24-часовую дистанцию. Рекорд страны — 285,2 км за сутки — принадлежит ему же.

На Кубке России по суточному бегу участвуют 15 представителей РС(Я):

Мужчины: Александр Моедо, Артём Артемьев, Павел Васильев, Алексей Герасимов, Пётр Захаров, Егор Иовлев, Алексей Лю-Фа, Юрий Михайлов, Роман Саввин, Андрей Филиппов

Женщины: Полина Слободчикова, Яна Егорова, Марина Седалищева, Марина Терентьева, Анна Ядрихинская

Вологда: Легкоатлеты Якутии стартуют на Кубке России по суточному бегу



