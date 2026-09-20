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  • Председатель участкового избиркома прятался от полиции — ТайгаПост
20.09.2026 13:12
чтение: 1 мин
Политика
#выборы-2026

Председатель участкового избиркома прятался от полиции — ТайгаПост

УИК

Как уже сообщалось, этой ночью опять произошел инцидент на избирательном участке в Якутске. На этот раз у здания УИК 747 по адресу переулок Энергетиков 2а. Якутские паблики сообщают, что жители заметили свет в окнах здания и вызвали наряд. Приехали 4 борта полиции, но зайти в здание никто без председателя этого УИК не имел право.

Как сообщает ТайгаПост, председатель УИК в это время был в здании и прятался:

Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы для членов Участковой избирательной комиссии №747 закончился в 20.30. Но около 9 час. вечера общественники «Ночного дозора» (добровольного объединения граждан за чистоту выборов) увидели свет в окнах УИК. 

Тогда граждане начали бить в набат. На место немедленно прибыли наряд патрульно-постовой службы и два члена Территориального избиркома Якутска.

В помещение УИК они попали уже за полночь, все это время полицейские подтверждали их полномочия. У здания избирательной комиссии собралась толпа из числа наблюдателей от разных политических партий.

В помещении УИК действительно находился председатель комиссии. Он пояснил, что, выйдя из здания вместе со всеми, вспомнил, что забыл ключи от квартиры и вернулся. Когда же в двери начали стучаться и требовать его на ковер, испугался и попытался отсидеться.

Полностью читайте и смотрите видео на ТайгаПост

Опять ночной инцидент на избирательном участке Якутска

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Источник: ТайгаПост
Фото: Скрин видео

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