Председатель участкового избиркома прятался от полиции — ТайгаПост

Как уже сообщалось, этой ночью опять произошел инцидент на избирательном участке в Якутске. На этот раз у здания УИК 747 по адресу переулок Энергетиков 2а. Якутские паблики сообщают, что жители заметили свет в окнах здания и вызвали наряд. Приехали 4 борта полиции, но зайти в здание никто без председателя этого УИК не имел право.

Как сообщает ТайгаПост, председатель УИК в это время был в здании и прятался:

Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы для членов Участковой избирательной комиссии №747 закончился в 20.30. Но около 9 час. вечера общественники «Ночного дозора» (добровольного объединения граждан за чистоту выборов) увидели свет в окнах УИК.

Тогда граждане начали бить в набат. На место немедленно прибыли наряд патрульно-постовой службы и два члена Территориального избиркома Якутска.

В помещение УИК они попали уже за полночь, все это время полицейские подтверждали их полномочия. У здания избирательной комиссии собралась толпа из числа наблюдателей от разных политических партий.

В помещении УИК действительно находился председатель комиссии. Он пояснил, что, выйдя из здания вместе со всеми, вспомнил, что забыл ключи от квартиры и вернулся. Когда же в двери начали стучаться и требовать его на ковер, испугался и попытался отсидеться.

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Опять ночной инцидент на избирательном участке Якутска