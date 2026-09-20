Отменены бюллетени выездного голосования – «Честная Якутия»

19 сентября на участке №741 в Якутске (школа №33, 202-й микрорайон) наблюдатель от партии «Справедливая Россия» Валерий Алексеев выехал на голосование с переносным ящиком №2 — и увидел, как ломают тайну голосования. Ширму не предлагали, галочки ставили открыто, за некоторых избирателей бюллетени заполняли другие люди. Он не стал кричать. Спокойно снял видео, не засветив персональные данные, сразу подключил юристов штаба и подал жалобу, сообщает канал «Честная Якутия».

И комиссия не смогла отмахнуться. УИК №741 провела заседание и большинством — 9 «за», 1 «против», 1 воздержался — признала нарушение тайны голосования, из-за которого нельзя выявить действительное волеизъявление. Решение №1 от 19 сентября 2026 года: все 14 бюллетеней из переносного ящика №2 признаны недействительными и в подсчёт не идут. Это не пост в соцсетях. Это официальный документ с печатью и подписями.

Напомним, что вчера, 19 сентября были аннулированы 1196 бюллетеней первого дня голосования в УИК №756, где председатель Сахаян Макаров и его заместитель под покровом ночи вскрыли сейф-пакет и были застуканы полицией.

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