Полная безответственность и безмозглость! – председатель ЦИК России о скандале в Якутске

Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала ночной скандал на выборах в Якутске.

— Даже не помню, чтобы в Саха-Якутии какие-то такие случаи происходили.

В социальной сети появилась информация, что ночь с 18 на 19 сентября на избирательном участке №756 в городе Якутске Республики Саха (Якутия) председателем и его заместителем были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями.

Коллеги, все председатели на связи в регионах? Это и профилактическая мера, то что мы сейчас рассматриваем. Будьте, пожалуйста, очень вниательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделали, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями.

Появилась информация, что был вскрыт сейф-пакет, что категорически запрещается. Категрически запрещается! Тем более, ну как председатели участковой комиссии? Люди мм… сведущие. Понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеонаблюдением. У нас огромное количество — 300 тысяч наблюдателей. Многие наблюдатели круглосуточно ведут видеонаблюдение. Это надо совсем мозги не иметь! Полная беответственность и безмозглость!

Я бы хотела, чтобы Евгений Николаевич Федоров наш пояснил. Насколько я знаю, 1196 штук бюллетеней будут признаны недействительными.

Евгений Федоров, председатель ЦИК Республики Саха (Якутия)

— В действительности, вчера после завершения голосования в данном избирательном участке органами правопорядка был зафиксирован данный случай нарушения целостности сейф-пакета, в котором были бюллетени из стационарного ящика, бюллетени принявших участие в голосовании.

На сегодня приняли решение об отстранении от занимаемой должности испонения полномочий данных двух наших руководителей комиссии. Настроены на то, что бюллетени будут в установленном порядке признаны недействительными.

Таким образом, информация, которую в Якутии пытались всячески пригладить и припрятать, вырвалась наружу! Руководители УИК №756 под покровом ночи не занимались какими-то невинными вещами, а нарушили закон, вскрыв сейф-пакеты. Они оба отстранены от занимаемых должностей. Вчерашние бюллетени УИК №756 действительно будут аннулированы, как сообщал SakhaLife со слов Алексея Пахомова, представителя региональной «Справедливой России».

Полиция работает и на другом участке Якутска, опрашивает наблюдателей, ведет другие следственные мероприятия. Возможно, сейф-пакеты были вскрыты не только в УИК №756…

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Ночной скандал на выборах в Якутске