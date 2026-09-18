Главная пара Якутии: Чета Николаевых сделала свой выбор

Сегодня по всей стране стартовало трехдневное голосование.

Вместе с супругой проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы. В эти дни мы выбираем и политическую партию, которой доверяем курс развития страны, и кандидата, которому предстоит представлять интересы Якутии в парламенте страны. От этого выбора во многом зависит, какие решения будут приниматься для развития республики и всей России в ближайшие пять лет.

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в Победу России. Сила нашей страны – в единстве народа, в способности вместе определять свое будущее, отстаивать суверенитет и национальные интересы.

Призываю всех земляков принять участие в голосовании. Важен каждый голос. Единство России начинается с ответственности каждого из нас за будущее страны.

Обращение народного депутата Александра Кошукова