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18.09.2026 15:07
чтение: 0 мин
Политика

Главная пара Якутии: Чета Николаевых сделала свой выбор

Сегодня по всей стране стартовало трехдневное голосование.

Вместе с супругой проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы. В эти дни мы выбираем и политическую партию, которой доверяем курс развития страны, и кандидата, которому предстоит представлять интересы Якутии в парламенте страны. От этого выбора во многом зависит, какие решения будут приниматься для развития республики и всей России в ближайшие пять лет.

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в Победу России. Сила нашей страны – в единстве народа, в способности вместе определять свое будущее, отстаивать суверенитет и национальные интересы.

Призываю всех земляков принять участие в голосовании. Важен каждый голос. Единство России начинается с ответственности каждого из нас за будущее страны.

Обращение народного депутата Александра Кошукова

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: max.ru/aisen_nikolaev

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