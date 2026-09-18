Законный двойной доход: Как работающему отцу получать и зарплату, и пособие

Как получить пособие по уходу за ребенком работающему отцу

Размер выплаты составит 40 процентов от среднего заработка за два предыдущих года

Российское законодательство позволяет уйти в декретный отпуск не только матери, но и отцу. В Социальном фонде уточнили, что работающий папа может оформить отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и получать при этом ежемесячную выплату. Как оформить такое пособие, узнала «Парламентская газета».

В Соцфонде напомнили, что ежемесячное пособие по уходу положено именно тому члену семьи, который ушел в такой отпуск. Это может быть не только мама, но и отец, а также работающие бабушка или дедушка.

При этом законодательство не обязывает мать ребенка быть официально трудоустроенной для получения пособия. Главное условие — на одного ребенка пособие не могут начислять одновременно двум членам семьи.

Чтобы отец мог получить пособие, ему необходимо предоставить своему работодателю два заявления: одно — на предоставление отпуска по уходу за ребенком, другое — на назначение соответствующего ежемесячного пособия.

После этого работодатель направит необходимую информацию в Соцфонд для расчета и последующих выплат.

Сегодня право на «декретные» выплаты до полутора лет — это не только женская прерогатива, но и возможность для отцов и других близких родственников. Такая гибкость закона — прежде всего вопрос свободы выбора для каждой конкретной семьи, отметил в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

«Это позволяет родителям самостоятельно решать, кто именно возьмет на себя уход за ребенком, исходя из уровня дохода, карьерных перспектив и личных предпочтений. То есть эта мера направлена на поддержку семьи в целом, а не отдельного родителя. Если мама зарабатывает больше, логично, что уход может взять на себя папа. Пособие рассчитывается как 40 процентов от среднего заработка именно того человека, который находится в отпуске по уходу», — сказал сенатор.

По мнению парламентария, это позволяет семье минимизировать финансовые потери: «Главная задача — обеспечить ребенку уход, не обрекая семью на финансовые проблемы. Неважно, кто из родителей отрывается от карьеры на полтора года, важно, чтобы у семьи была финансовая «подушка». Гибкость в выплатах является одним из инструментов улучшения демографической ситуации. Это часть системы, включающей маткапитал, единое пособие и адресные меры в рамках нацпроекта «Семья», — добавил сенатор.