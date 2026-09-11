Встречаемся 17 сентября: расскажем о поддержке малого бизнеса

Уже 17 сентября Центр развития «Курс» проведёт встречу «Инструменты роста: государственная и банковская поддержка малого бизнеса».

Если вы развиваете своё дело или только планируете открыть бизнес — приходите узнать, какие инструменты поддержки доступны уже сейчас.

Поговорим о том, какие возможности доступны предпринимателям сегодня:

🔹 Наталья Ларионова, начальник управления развития корпоративного бизнеса АЭБ, — о финансовых инструментах и ресурсах Алмазэргиэнбанка для предпринимателей;

🔹 Андрей Миронов, директор Гарантийного фонда РС(Я), — о гарантиях и возможностях повысить доступность заёмного финансирования;

🔹 Дьулус Иванов, менеджер отдела оказания услуг Центра «Мой бизнес», — о действующих мерах государственной поддержки.

📅 17 сентября 2026 года

🕔 17:00

📍 ул. Ларионова, 12а, Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, аудитория 302

Участие бесплатное, также можно подключиться онлайн.

👉 Регистрируйтесь: https://forms.yandex.ru/u/6a8f8d21e010db204786dbbf

До встречи осталось всего 7 дней — успейте зарегистрироваться!