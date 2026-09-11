Встречаемся 17 сентября: Расскажем о поддержке малого бизнеса
Встречаемся 17 сентября: расскажем о поддержке малого бизнеса
Уже 17 сентября Центр развития «Курс» проведёт встречу «Инструменты роста: государственная и банковская поддержка малого бизнеса».
Если вы развиваете своё дело или только планируете открыть бизнес — приходите узнать, какие инструменты поддержки доступны уже сейчас.
Поговорим о том, какие возможности доступны предпринимателям сегодня:
🔹 Наталья Ларионова, начальник управления развития корпоративного бизнеса АЭБ, — о финансовых инструментах и ресурсах Алмазэргиэнбанка для предпринимателей;
🔹 Андрей Миронов, директор Гарантийного фонда РС(Я), — о гарантиях и возможностях повысить доступность заёмного финансирования;
🔹 Дьулус Иванов, менеджер отдела оказания услуг Центра «Мой бизнес», — о действующих мерах государственной поддержки.
📅 17 сентября 2026 года
🕔 17:00
📍 ул. Ларионова, 12а, Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, аудитория 302
Участие бесплатное, также можно подключиться онлайн.
👉 Регистрируйтесь: https://forms.yandex.ru/u/6a8f8d21e010db204786dbbf
До встречи осталось всего 7 дней — успейте зарегистрироваться!
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