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11.09.2026 11:32
чтение: 1 мин
Экономика
#17 сентября
#АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
#АЭБ
#поддержка малого бизнеса

Встречаемся 17 сентября: Расскажем о поддержке малого бизнеса

Встречаемся 17 сентября: расскажем о поддержке малого бизнеса

Уже 17 сентября Центр развития «Курс» проведёт встречу «Инструменты роста: государственная и банковская поддержка малого бизнеса».

Если вы развиваете своё дело или только планируете открыть бизнес — приходите узнать, какие инструменты поддержки доступны уже сейчас.

Поговорим о том, какие возможности доступны предпринимателям сегодня:

🔹 Наталья Ларионова, начальник управления развития корпоративного бизнеса АЭБ, — о финансовых инструментах и ресурсах Алмазэргиэнбанка для предпринимателей;

🔹 Андрей Миронов, директор Гарантийного фонда РС(Я), — о гарантиях и возможностях повысить доступность заёмного финансирования;

🔹 Дьулус Иванов, менеджер отдела оказания услуг Центра «Мой бизнес», — о действующих мерах государственной поддержки.

📅 17 сентября 2026 года

🕔 17:00

📍 ул. Ларионова, 12а, Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, аудитория 302

Участие бесплатное, также можно подключиться онлайн.

👉 Регистрируйтесь: https://forms.yandex.ru/u/6a8f8d21e010db204786dbbf

До встречи осталось всего 7 дней — успейте зарегистрироваться!

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Источник: Пресс-служба АЭБ
Фото: Пресс-служба АЭБ

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