Масштабная газификация: Дан старт газификации новых объектов

Глава Якутии дал старт газификации новых объектов в Южной и Западной Якутии

В День государственности Республики Саха (Якутия) Глава республики Айсен Сергеевич Николаев в режиме видеоконференцсвязи запустил новые объекты газификации в Южной и Западной Якутии, а также в Чурапчинском районе.

По команде Ил Дархана одновременно зажглись газовые факелы в поселках Иенгра и Беченча, а также была выполнена подача сетевого газа в Чурапчинскую среднюю общеобразовательную школу им. И. М. Павлова.

В селе Иенгра Нерюнгринского района введен в эксплуатацию распределительный газопровод. Кроме того, новые сети в селе позволят газифицировать около 80 домовладений, три котельные, пожарную часть и звероферму.

В Беченче газопровод протяженностью около 11 км создал возможность подключения свыше 50 домов и одной котельной, предназначенной для отопления школы, детского сада, детской школы искусств, многоквартирного дома и ряда объектов коммунального хозяйства.

Также в селе Чурапча Чурапчинского района в рамках догазификации подключили среднюю школу имени ветерана Великой Отечественной войны Ивана Павлова.

В церемонии приняли участие и. о. первого заместителя председателя правительства Якутии Николай Бочков, и. о. министра промышленности и геологии республики Михаил Кириллин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Александр Черкашин, а также генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» и руководитель фракции «Единая Россия» в Ил Тумэне Алексей Колодезников.

По видеосвязи к мероприятию подключились генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Олег Мелёхин, заместитель генерального директора ООО «Газпром газификация» Евгений Букарин и главный эксперт департамента ПАО «Газпром» Александр Черняев.

Ил Дархан напомнил, что новые объекты построены в рамках совместной с ПАО «Газпром» программы газификации.

«Всего лишь год назад, во время Петербургского международного экономического форума, мы с Алексеем Борисовичем Миллером подписали соглашение о газификации 28 населённых пунктов Южной и Юго-Западной Якутии. Сегодня уже построено 290 км газопроводов, компанией «Сахатранснефтегаз» внутри четырёх посёлков и города Нерюнгри построены газовые сети. Сегодня появилась техническая возможность для подключения к газу почти полутора тысяч домовладений. Очень рад, что в Иенгре, в год её столетия, появляется газ, и вообще это первый газифицированный населённый пункт на территории Нерюнгринского района», — сказал Айсен Сергеевич.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников подчеркнул, что история газификации Якутии вступила в новый этап — на карте республики появился Нерюнгринский район.

«Сегодня пуски газа в рамках совместной с «Газпромом» программы газификации населённых пунктов Южной и Западной Якутии имеют очень символичное значение — сегодня наша республика отмечает День государственности Республики Саха (Якутия). Тем ценнее, что богатая история газификации Якутии сегодня вступила в новую эру повышения комфорта жизни якутян — сегодня на карте газификации республики появился новый муниципальный район: Нерюнгринский. Это историческое событие для всех нас. Для Ленского района увеличивается количество населённых пунктов, подключённых к сетевому газу. Всего по программе газификации населённых пунктов Южной и Западной Якутии компания «Сахатранснефтегаз» построила 16 объектов внутрипоселковых газовых сетей общей протяжённостью порядка 300 километров. Это рекордные объемы за столь короткий срок. Пользуясь случаем, хочу выразить искренние слова благодарности всем коллегам из «Газпрома» и «Сахатранснефтегаза». Отдельные искренние слова благодарности главе Якутии Айсену Сергеевичу Николаеву за постоянную поддержку инициатив газовиков и личное внимание к вопросам развития газовой отрасли», — поделился Алексей Засимович.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что вся инфраструктура создана в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики.

«Программа на 2026-2030 годы предусматривает обеспечение газом более 6,2 тысячи домовладений и 50 котельных. В уже газифицированных населенных пунктах ведется догазификация. Продолжаем взаимодействие с властями республики и региональным оператором газификации для достижения всех намеченных целей», — сказал Сергей Вадимович.

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