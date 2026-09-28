Садовников: Всё затягивается в судах на годы…

Сегодня на общегородской планерке обсудили итоги «Прямой линии» главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева. Эфир показал реальный срез проблем Якутска — из 1726 обращений почти 500 поступили именно от столичных жителей. Это закономерно: здесь живет почти половина населения региона.

Если раньше в топе были вопросы переселения из аварийного жилья и ЖКХ, то сейчас к ним добавился общественный транспорт. Люди массово жалуются на грязные салоны автобусов, отсутствие актуальных схем маршрутов на остановках и долгие интервалы движения. Мы вас слышим. В ближайшее время рассмотрим возвращение маршрута №25.

Вторая острая тема — земля и стройки. Незаконное строительство стало настоящей проблемой. Жители справедливо указывают на использование участков ИЖС под коммерцию, захват территорий, самострои и отсыпку водоемов. Да, Управление муниципальных инспекций недорабатывает: город не объезжают физически, нарушения выявляются только по жалобам. Но правда и в том, что сегодня у нас нет быстрых внесудебных механизмов пресечения таких нарушений — всё затягивается в судах на годы. Будем пересматривать работу.

Также держим в зоне особого внимания жалобы на уличное освещение, работу управляющих компаний и безнадзорных животных, особенно собак на самовыгуле. По каждому направлению даны поручения профильным службам.