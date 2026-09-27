28.09.2026 00:38
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В столице воцарилась идеальная осенняя идиллия
В столице воцарилась идеальная осенняя идиллия
На юге, западе, севере, северо-востоке небольшие, местами умеренные осадки. Ветер умеренный, днем в Анабарском, Булунском районах местами порывы 19-24 м/с. Температура воздуха ночью -3-8°, при осадках -3,+2°, на северо-востоке -8-13°, днем +5+10°, на северо-востоке 0,+5°.
В Якутске без осадков, ветер восточный 2-7 м/c. Температура ночью -6-8°, днем +7+9°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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