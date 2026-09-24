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25.09.2026 00:31
чтение: 1 мин
Погода
#бабье лето
#Потеплеет до +14°
#теплая погода

Ловите моменты тепла: Потеплеет до +14°

Ловите моменты тепла: Потеплеет до +14°

На юге, Колыме преимущественно без осадков, на остальной территории республики небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, днем в Томпонском районе местами сильный. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, по нижней Лене до 15-18 м/с, на арктическом побережье до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении -2-7°, в низинах северо-запада -7-12°, днем +4+9°, на юге +9+14°, севере 0,-5°.

В Якутске утром и днем небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/c, порывы 9-14 м/c. Температура ночью +3+5°, днем +8+10°

Ежедневный гороскоп на пятницу 25 сентября 2026 года

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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