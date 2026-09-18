19.09.2026 01:15
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Кофе покрепче, шарф потеплее: В столицу возвращается мокрый снег
Кофе покрепче, шарф потеплее: В столицу возвращается мокрый снег
В центре, на юго-западе, востоке небольшой мокрый снег, на юге, юго-востоке умеренный мокрый снег, ветер умеренный, местами порывы 9-14 м/с, на побережье порывистый до 18-23 м/с, температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении -5-10°, днем +1+6°, на северо-западе и юго-западе +6+11°.
В Якутске ночью, утром небольшой мокрый снег, юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -1-3°, днем +3+5°
Ежедневный гороскоп на субботу 19 сентября 2026
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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