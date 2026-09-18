Выписали умирать, но он встал: феномен Афанасия Лугинова и его тренажеры
Имя Афанасия Афанасьевича Лугинова, заслуженного тренера Якутии. отличника физической культуры и спорта РФ, хорошо известно в спортивных кругах не только в Якутии, но и Бурятии. Он воспитал целую плеяду ярких борцов. Сотни мальчишек стали настоящими спортсменами и навсегда благодарны судьбе за встречу с таким наставником.
В 1989 году по его инициативе в Нерюнгри открылась экспериментальная детско-юношеская спортивная школа вольной борьбы «Эрэл». За 13 лет работы в должности директора школы были воспитаны три олимпийца, 20 мастеров спорта международного класса и 70 мастеров спорта. Даже непобедимый «Геракл» Николай Колодко, которого Лугинов позже привел в мас-рестлинг, с теплотой признает Афанасия Афанасьевича своим главным наставником.
Супруга Афанасия — Виктория Габышева, известный якутский журналист, расследователь и писатель. Теплый и уютный дом Лугиновых, пронизанный особой аурой, в которой гармонично переплелись искусство, живопись и спорт, находится в пригороде Улан-Удэ. Сюда семья переехала восемь лет назад, вслед за детьми. За это время гостями этого уникального пространства стали сотни земляков-якутян.
Человек-феномен и его методика
Афанасий Афанасьевич — человек неординарный, идейный и обладатель поистине необыкновенной судьбы. Он победил коварную болезнь и стал донором почки для родной сестры Людмилы, подарив ей этим самоотверженным поступком 19 полноценных лет жизни.
В свои семьдесят один год он находится в отличной физической форме, что подтверждает его золотой знак «ГТО», который он получил в 2026 году, хотя боли и спазмы иногда всё же дают о себе знать. Афанасий разработал собственную, постоянно совершенствуемую методику укрепления тела и духа. Он не боится экспериментировать: однажды он практиковал 40-дневное голодание, сбросил 13 кг и полностью очистил организм.
Битва за жизнь
«Я же инвалид второй группы, — говорит сам Афанасий Афанасьевич. — У меня нет почки — отдал родной сестре. Нет желудка. Нет половины толстой кишки. Я согнал 34 килограмма, сейчас вешу всего 57,5 кг».
Его жена, Виктория Габышева, так вспоминает тот тяжелый период:
«Всё началось с того, что у него заболело сердце. Он не мог пройти и десяти минут — приходилось останавливаться, хватая ртом воздух. Вызвали скорую, и на следующий день ему сделали шунтирование. За два с половиной года он перенес 10 операций под полным наркозом. Когда я звонила в реанимацию, врачи каждый раз отвечали одно и то же: «Наверное, шансов нет»».
Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Старшая дочь Валя настояла на том, чтобы обратиться в буддийский дацан. На встрече лама посмотрел на Афанасия и сказал: «Это очень сильный человек. Он будет жить, и всё будет нормально». Эти слова стали для Виктории настоящим успокоением.
Болезнь отступала медленно и мучительно. После шунтирования грянул ковид, давший тяжелейшее осложнение на желудочно-кишечный тракт. Пришлось сделать колостому, с которой Афанасий жил два с половиной года. Это невероятно сложно и физически, и психологически. А когда колостому решили закрывать, врачи обнаружили онкологию. Первая операция оказалась неудачной, а во время второй желудок пришлось удалить полностью. Не осталось даже культи.
К этому добавилась пневмония: при положительном тесте на ковид у него было поражено 76% лёгких. Домой его выписали буквально умирать.
«Я привезла его на инвалидной коляске, — рассказывает Виктория. — Он не мог даже держать голову, она просто падала на стол. Он лежал, смотрел на нас и не мог произнести ни слова».
Триумф силы духа
Но произошло настоящее чудо. Спустя всего неделю этот человек, которого выписали умирать, уже бегал по двору и пытался поднимать штангу! После стольких тяжелейших операций! Сегодня он собственноручно таскает строительные блоки и поднимает тяжести, потому что стройка приносит ему удовлетворение. Он живет этим.
«Руки, ноги есть, голова работает. Хоть я и инвалид, но по строительству всё делаю сам. Наверное, гости считают меня чудаком, когда я начинаю рассказывать им о своих грандиозных планах», — смеётся Афанасий.
Виктория лишь разводит руками, до сих пор не веря в произошедшее:
«Конечно, я удивляюсь силе его духа. Когда физическое тело, казалось бы, по всем параметрам можно «выключать» — ведь его выписали умирать. Но он выстоял. Получается, Афанасий восстановился за счёт тонких тел, за счёт колоссальной силы духа».
Уникальный стул оценил глава Бурятии Цыденов
У Афанасий Лугинова есть и необычное хобби: он изобретает и изготавливает уникальные спортивные тренажеры, полезные для здоровья, и активно внедряет их в практику. В Бурятии ценят уникальный опыт оздоровительных практик Афанасия Лугинова и его тренажеры. О нем регулярно пишут местные СМИ, есть последователи и ученики. И даже глава Бурятии Алексей Цыденов оценил лично тренажер Лугинова — «стул на одной ножке».
Во-первых, по заказу Афанасий воссоздает знаменитую Чурапчинскую стенку заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. Он усовершенствовал её конструкцию и назвал «Дабаан». Тренажеры выпускаются в разных размерах — от полноразмерных до мини-стенок, которые легко поместятся в любой квартире. Самую большую стенку Коркина он установил в Этнографическом музее народов Забайкалья с 840 отверстиями. До сих пор Афанасий Лугинов хранит глубокое уважение и благодарность к своему наставнику Дмитрию Петровичу Коркину, у которого тренировался в легендарной школе-интернате в Чурапче.
Во-вторых, особое место в его коллекции занимает «стул на одной ножке». Этот простой, но уникальный снаряд для балансировки укрепляет позвоночник и ноги, помогает держать спину прямо и одинаково полезен как взрослым, так и детям. На нём можно просто сидеть или выполнять специальные упражнения.
Особенностью конструкции является создание состояния нестабильного равновесия. Эта инновационная идея активизирует работу вестибулярного аппарата и вовлекает в процесс мышцы, которые обычно остаются неактивными в повседневной жизни. Нестабильная опора заставляет тело координировать движения, задействуя глубокие мышцы, которые обычно не работают и не держат позвоночник. Это формирует внутренний стержень, дарит силу и запускает процессы самоисцеления организм
Даже короткие сеансы сидения на таком стуле помогают существенно снизить болевые ощущения в спине, способствует восстановлению естественной структуры позвоночника и даже устранению межпозвонковой грыжи.
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