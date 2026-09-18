Выписали умирать, но он встал: феномен Афанасия Лугинова и его тренажеры

Имя Афанасия Афанасьевича Лугинова, заслуженного тренера Якутии. отличника физической культуры и спорта РФ, хорошо известно в спортивных кругах не только в Якутии, но и Бурятии. Он воспитал целую плеяду ярких борцов. Сотни мальчишек стали настоящими спортсменами и навсегда благодарны судьбе за встречу с таким наставником.

В 1989 году по его инициативе в Нерюнгри открылась экспериментальная детско-юношеская спортивная школа вольной борьбы «Эрэл». За 13 лет работы в должности директора школы были воспитаны три олимпийца, 20 мастеров спорта международного класса и 70 мастеров спорта. Даже непобедимый «Геракл» Николай Колодко, которого Лугинов позже привел в мас-рестлинг, с теплотой признает Афанасия Афанасьевича своим главным наставником.

Супруга Афанасия — Виктория Габышева, известный якутский журналист, расследователь и писатель. Теплый и уютный дом Лугиновых, пронизанный особой аурой, в которой гармонично переплелись искусство, живопись и спорт, находится в пригороде Улан-Удэ. Сюда семья переехала восемь лет назад, вслед за детьми. За это время гостями этого уникального пространства стали сотни земляков-якутян.

Афанасий Лугинов со значком ГТО

Человек-феномен и его методика

Афанасий Афанасьевич — человек неординарный, идейный и обладатель поистине необыкновенной судьбы. Он победил коварную болезнь и стал донором почки для родной сестры Людмилы, подарив ей этим самоотверженным поступком 19 полноценных лет жизни.

В свои семьдесят один год он находится в отличной физической форме, что подтверждает его золотой знак «ГТО», который он получил в 2026 году, хотя боли и спазмы иногда всё же дают о себе знать. Афанасий разработал собственную, постоянно совершенствуемую методику укрепления тела и духа. Он не боится экспериментировать: однажды он практиковал 40-дневное голодание, сбросил 13 кг и полностью очистил организм.

Битва за жизнь

«Я же инвалид второй группы, — говорит сам Афанасий Афанасьевич. — У меня нет почки — отдал родной сестре. Нет желудка. Нет половины толстой кишки. Я согнал 34 килограмма, сейчас вешу всего 57,5 кг».

Его жена, Виктория Габышева, так вспоминает тот тяжелый период:

«Всё началось с того, что у него заболело сердце. Он не мог пройти и десяти минут — приходилось останавливаться, хватая ртом воздух. Вызвали скорую, и на следующий день ему сделали шунтирование. За два с половиной года он перенес 10 операций под полным наркозом. Когда я звонила в реанимацию, врачи каждый раз отвечали одно и то же: «Наверное, шансов нет»».

Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Старшая дочь Валя настояла на том, чтобы обратиться в буддийский дацан. На встрече лама посмотрел на Афанасия и сказал: «Это очень сильный человек. Он будет жить, и всё будет нормально». Эти слова стали для Виктории настоящим успокоением.

Болезнь отступала медленно и мучительно. После шунтирования грянул ковид, давший тяжелейшее осложнение на желудочно-кишечный тракт. Пришлось сделать колостому, с которой Афанасий жил два с половиной года. Это невероятно сложно и физически, и психологически. А когда колостому решили закрывать, врачи обнаружили онкологию. Первая операция оказалась неудачной, а во время второй желудок пришлось удалить полностью. Не осталось даже культи.

К этому добавилась пневмония: при положительном тесте на ковид у него было поражено 76% лёгких. Домой его выписали буквально умирать.

«Я привезла его на инвалидной коляске, — рассказывает Виктория. — Он не мог даже держать голову, она просто падала на стол. Он лежал, смотрел на нас и не мог произнести ни слова».

Триумф силы духа

Но произошло настоящее чудо. Спустя всего неделю этот человек, которого выписали умирать, уже бегал по двору и пытался поднимать штангу! После стольких тяжелейших операций! Сегодня он собственноручно таскает строительные блоки и поднимает тяжести, потому что стройка приносит ему удовлетворение. Он живет этим.

«Руки, ноги есть, голова работает. Хоть я и инвалид, но по строительству всё делаю сам. Наверное, гости считают меня чудаком, когда я начинаю рассказывать им о своих грандиозных планах», — смеётся Афанасий.

Виктория лишь разводит руками, до сих пор не веря в произошедшее:

«Конечно, я удивляюсь силе его духа. Когда физическое тело, казалось бы, по всем параметрам можно «выключать» — ведь его выписали умирать. Но он выстоял. Получается, Афанасий восстановился за счёт тонких тел, за счёт колоссальной силы духа».

Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил тренажер Афанасия Лугинова.

Уникальный стул оценил глава Бурятии Цыденов

У Афанасий Лугинова есть и необычное хобби: он изобретает и изготавливает уникальные спортивные тренажеры, полезные для здоровья, и активно внедряет их в практику. В Бурятии ценят уникальный опыт оздоровительных практик Афанасия Лугинова и его тренажеры. О нем регулярно пишут местные СМИ, есть последователи и ученики. И даже глава Бурятии Алексей Цыденов оценил лично тренажер Лугинова — «стул на одной ножке».

Во-первых, по заказу Афанасий воссоздает знаменитую Чурапчинскую стенку заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. Он усовершенствовал её конструкцию и назвал «Дабаан». Тренажеры выпускаются в разных размерах — от полноразмерных до мини-стенок, которые легко поместятся в любой квартире. Самую большую стенку Коркина он установил в Этнографическом музее народов Забайкалья с 840 отверстиями. До сих пор Афанасий Лугинов хранит глубокое уважение и благодарность к своему наставнику Дмитрию Петровичу Коркину, у которого тренировался в легендарной школе-интернате в Чурапче.

Во-вторых, особое место в его коллекции занимает «стул на одной ножке». Этот простой, но уникальный снаряд для балансировки укрепляет позвоночник и ноги, помогает держать спину прямо и одинаково полезен как взрослым, так и детям. На нём можно просто сидеть или выполнять специальные упражнения.

Особенностью конструкции является создание состояния нестабильного равновесия. Эта инновационная идея активизирует работу вестибулярного аппарата и вовлекает в процесс мышцы, которые обычно остаются неактивными в повседневной жизни. Нестабильная опора заставляет тело координировать движения, задействуя глубокие мышцы, которые обычно не работают и не держат позвоночник. Это формирует внутренний стержень, дарит силу и запускает процессы самоисцеления организм

Даже короткие сеансы сидения на таком стуле помогают существенно снизить болевые ощущения в спине, способствует восстановлению естественной структуры позвоночника и даже устранению межпозвонковой грыжи.

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