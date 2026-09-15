Чтобы чувствовать себя хорошо каждый день…

Профессиональное выгорание, депрессия, потеря жизненной энергии, психические расстройства и нервные срывы – кто из нас их не испытывал на себе хотя бы изредка!?

Психологи считают, что наше психологическое благополучие и здоровье нуждается в такой же заботе и профилактике, как и физическое, а, соблюдая правила психогигиены, можно предотвратить или хотя бы минимизировать проблемы, связанные со своим психологическим благополучием и здоровьем.

— Благодаря соблюдению правил психогигиены, вы сможете значительно улучшить качество своей жизни, — советует клинический психолог Якутского республиканского наркодиспансера Надежда Замятина, — стать более стрессоустойчивым, эффективнее справляться с повседневными трудностями, управлять своим эмоциональным состоянием, развить позитивный взгляд на жизнь и достичь душевного равновесия.

— Что такое психогигиена, и какие задачи она выполняет, Надежда Николаевна?

— Это сохранение и укрепление психического здоровья, душевного равновесия, бережное отношение к себе, простые регулярные действия в пользу своего спокойствия, профилактика нервных срывов, перегорания и апатии. В ее задачи входит забота о нас:

— сохранение психического здоровья и психологического благополучия человека,

— предотвращение психических расстройств и зависимостей,

— помощь в проживании жизненных кризисов и конфликтных ситуаций,

— лечение уже имеющихся психических расстройств,

— помощь в адаптации людей с психическими расстройствами, депрессивными и тревожными расстройствами и зависимостями.

— Что мы можем делать сами, чтобы укрепить свое психологическое здоровье и улучшить самочувствие?

— Соблюдать базовые правила психогигиены:

гигиену сна и здоровый режим сна (спать не менее 7 часов в сутки, засыпать не позже 23:00). Перед сном проветрите спальню, за 30-60 минут до сна отложите в сторону гаджеты, используйте удобную подушку, тяжелое одеяло и удобный матрас. Здоровый сон — это основа здоровой психики.

принципы правильного питания. По возможности и без фанатизма стремитесь к правильному питанию, т.к. благодаря этому наш организм получает все необходимые ему вещества и наполняется энергией.

Откажитесь от вредных привычек: табакокурения, курения вейпа, употребления любых наркотических средств, употребления алкоголя — все это очень негативно влияет и на психическое, и на физическое здоровье.

Соблюдайте баланс «работа-отдых»: 8 часов — работа, 8 часов — отдых, 8 часов — сон. Стараться не слишком перегружать свою психику в течение рабочего дня, делать перерывы, прогулки, различные методы релаксации, переключайтесь на другую деятельность, побудьте в тишине. Отпуск должен быть по меньшей мере два раза в год, желательно, со сменой обстановки и с выездами на природу, если вы городской житель.

Поддерживайте активность в течение дня, это могут быть регулярные занятия физическими упражнения или ходьба. Старайтесь ежедневно гулять и бывать на свежем воздухе даже в плохую погоду (тут главное — правильно и комфортно одеваться). Откажитесь от лифта, делайте покупки в магазине, который находится подальше от вашего дома, старайтесь пройтись пешком в любой ситуации, где это возможно. Если нет возможности заниматься спортом или ходить пешком, делайте зарядку дома. Регулярная физическая активность повышает выносливость, улучшает настроение, помогает снижать тревогу и стресс.

Соблюдайте санитарно-гигиенические правила у себя дома, регулярно поддерживайте чистоту, устраивайте расхламления. Очень важно, чтобы в жилище было комфортно и не шумно. Старайтесь не перегружать свою психику лишними ненужными вещами, лишними звуками и шумами. В пространстве, где вы живете, необходимо поддерживать уют и спокойствие. Также важно часто проветривать все помещения в доме, поддерживать комфортную температуру и уровень влажности.

Не забывайте заботиться о своем повседневном комфорте. Одевайтесь так, чтобы вашему телу было в первую очередь удобно и приятно. Важно носить удобную одежду и обувь по размеру и по погоде, из натуральных тканей, не слишком тесную. Избавьтесь от одежды и обуви, которые жмут, давят, натирают, вызывают аллергию.

Заботьтесь о своем физическом здоровье. Регулярно проверяйте здоровье, сдавайте анализы не тогда, когда уже появилась болезнь, а в целях профилактики.

Регулярно уделяйте время своим хобби и увлечениям, ищите занятия, которые вас интересуют и воодушевляют, приносят вам удовольствие. Это может быть, что угодно — прогулки, спорт, выращивание цветов, чтение, настольные игры, посещение курсов, рукоделие, рыбалка, встречи с друзьями.

Постарайтесь снизить или ограничить поступление ненужной, пустой, негативной или токсичной информации из Интернета, социальных сетей, новостных пабликов, телевизора. Соблюдайте информационную гигиену.

Внимательно относитесь к своему окружению, ограничьте общение с токсичными людьми. Если вы чувствуете сильный дискомфорт при общении с кем-то, если отношения систематически доставляют вам боль — прекратите их. Окружайте себя людьми, с которыми вы чувствуете себя легко и комфортно. Почаще общайтесь с теми людьми, кто наполняет вас энергией, дает вам позитивные эмоции и радость.

Обращайте внимание на свой эмоциональный фон, свои эмоциональные переживания, ощущения. Анализируйте то, что происходит с вами, развивайте осознанность, учитесь правильно и экологично проживать и выражать все свои чувства, не подавляя их.

Старайтесь соблюдать баланс «хочу, люблю, нравится» и «надо, должен». Ежедневно делайте что-то, что на самом деле хочется делать, что приносит удовлетворение именно вам, наполняет вас позитивными эмоциями, энергией.

Регулярно тренируйте мозг, развивайте его чем-то полезным и интересным. Посещайте курсы, повышайте квалификацию, читайте книги или статьи, слушайте лекции на интересующие вас темы.

Если справиться с негативными чувствами и эмоциями самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к специалистам.

Наверняка, эти правила, вам уже давно знакомы, но, к сожалению, далеко не все их соблюдают, но, если вы на самом деле хотите чувствовать себя хорошо каждый день, прислушайтесь к советам психолога, постарайтесь пересмотреть свой образ жизни.

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