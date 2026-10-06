С открытым сердцем: Преподавал, лечил, сочинял, пел, любил…

Доктор человеческих душ. Памяти Виталия Андросова

«Большое видится на расстоянии…». Поистине это так. Сколько бы лет ни прошло, любовь земляков к редкого таланта и душевной теплоты человеку – Виталию Тимофеевичу Андросову не становится меньше. Его имя известно в республике каждому, его любят и помнят, его песни знают и поют не только в Якутии.

Эта осень проходит в нашей республике под флагом 75-летия со дня рождения Виталия Тимофеевича Андросова, буквально чередой прошли мероприятия в память о нем в Якутске и Мегино- Кангаласском улусе.

Удивительно скромный, внешне ничем, казалось бы, не примечательный, Виталий Андросов был душой своего поколения. Кумир многих неравнодушных к музыке и песне людей, врач, на счету которого немало спасенных жизней, доцент кафедры терапии Медицинского института СВФУ, отличник здравоохранения, ученый, музыкант, композитор, мелодист, член Союза журналистов России, член Союза мелодистов Якутии, заслуженный работник культуры республики, общественный деятель, председатель общественной организации «Алампа», спортсмен — как ему хватало сил и времени на все?!

Коллеги и пациенты Виталия Тимофеевича говорят о нем как о внимательном специалисте, чутком и очень ответственном человеке, те, кто учился у него, вспоминают его как талантливого ученого, заботливого наставника. Значительный вклад он внес в развитие эндоскопии в Якутии. В 1974 году он одним из первых в Сибири и на Дальнем Востоке освоил эндоскопическое исследование, лично выполнил более пяти тысяч процедур, делился опытом и обучал специалистов. Сегодня его имя носит его родное эндоскопическое отделение в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицины, а память о нем увековечена мемориальной доской. Из-под его пера вышло несколько книг, опубликовано полсотни научных трудов.

С открытым сердцем он делал все, к чему прикасался: преподавал, лечил, сочинял, пел, любил, дружил…

Выставка «Истиҥ санаа кэрэһитэ», открытие которой состоялось в музее имени Емельяна Ярославского в Якутске, собрала большой круг его друзей, почитателей, коллег. Сотни бесценных документов, личных вещей, согретых его руками, фотографий и семейных реликвий собрано семьей и друзьями… Открытие выставки не было протокольное мероприятием, скорее, это было, как заметила моя подруга, которой я отправила видеозарисовку, сделанную кем-то из присутствовавших, «уютной тусовкой». Дружеское общение, теплые воспоминания, искреннее восхищение, общее теплое настроение – все было в духе самого Виталия.

Вообще чувство, что он рядом и смотрит на нас, улыбаясь своей особенной, доброй улыбкой, не покидало меня и на выставке, и потом на концерте его коллег – медицинских работников республики.

3 октября Культурный центр «Сергеляхские огни» наполнился особой, очень светлой атмосферой. Гала-концерт «Дьиэрэй ырыам», посвященный песням и творчеству Виталия Андросова, стал настоящим подарком для тех, кто пришел на концерт и всех исполнителей-участников конкурса. Конкурс шел весь субботний день, что немудрено, поскольку участвовало в нем множество коллективов медицинских организаций и отдельных исполнителей.

А вечером того же дня Гала-концерт собрал сотни почитателей мелодиста и еще раз доказал, что память о Виталии Тимофеевиче Андросове, его лиричные песни живут в памяти людей и удивительно легко объединяют разные поколения.

Виталий Андросов написал более 150 песен, среди которых любимые в народе «Туундара», «Хаарчаана», «Маннайгы хаар», их в этот вечер исполняли разные люди, и каждый раз песни звучали по-новому.

Его творчество и песни поистине стали народными, песни его с удовольствием исполняются со дня их рождения и до сих пор и на сцене, и за праздничным семейным столом и на встрече друзей. Поклонников таланта мелодиста с годами не становится меньше, потому, наверное, что в них вложена душа автора.

Виталий Андросов создавал песни на стихи известных якутских поэтов Анемподиста Ивановича Софронова-Алампа, Платона Алексеевича Ойунского, Макара Ивановича Кузьмина-Макар Хара, Семена Петровича Данилова, Ивана Егоровича Федосеева-Доосо и многих других. Ко многим своим песням он писал стихи сам.

Концерт «Дьиэрэй ырыам» прошел на одном дыхании, организаторам его удалось создать удивительно гармоничное пространство, где музыка, свет и визуальные образы слились в единое целое, создавая невероятно красивую и теплую атмосферу. Казалось, что сам Виталий незримо присутствовал в зале, согревая его своей светлой и доброй улыбкой, дружески объединяя зрителей и артистов.

Открылся вечер обращением к собравшимся директора Медицинского института Николая Гоголева и первого заместителя министра здравоохранения республики Дмитрия Сергина, а завершился торжественной церемонией награждения участников первого республиканского конкурса медиков — исполнителей песен Виталия Андросова.

Среди награжденных – студенты Медицинского института СВФУ имени М.К.Аммосова, врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал медицинских организаций республики. Каждая песня сопровождалась восторженными «Браво!», «Молодцы», зал подпевал, поддерживая исполнителей.

Специальные Призы для победителей учреждены Медицинским институтом СВФУ, Якутской республиканской организацией Профсоюза медицинских работников РФ и семьей Виталия Тимофеевича Андросова.

Награды из рук сына Виталия Тимофеевича Андросова, врача в третьем поколении, заведующего отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Дмитрия Витальевича Андросова получили Прасковья Захарова, врач-акушер-гинеколог Перинатального центра ЯРКБ, Тимур Корякин (Усть-Алданская центральная районная больница), Иннокентий Тастыгин, врач РБ№2-ЦЭМП, хор РБ№1-НЦМ, дуэт РБ№1-НЦМ (Светлана Игнатьева и Прасковья Баишева), вокальный ансамбльТаттинской ЦРБ.

Гран-При конкурса присужден вокальному ансамблю Мегино-Кангаласской центральной районной больницы.

Когда я уже заканчивала работу над этим материалом, мне позвонила руководитель ДТРК «Полярная звезда» НВК «Саха» Татьяна Гоголева и поделилась своими воспоминаниями о Виталии Тимофеевиче.

— Я впервые увидела Виталия в Хабаровске, еще студенткой, — сказала она, — куда квартет, в состав которого входили золотые голоса 70-х Николай Туласынов, Владимир Иванов, Аркадий Алексеев и Виталий Андросов, приехал на гастроли. Наше поколение любило их песни, их пели все. Кроме того, что Виталий Тимофеевич был любимым народом мелодистом и известным врачом, он был большим общественным деятелем. Благодаря ему глубже стало изучаться творчество, ярче стало светиться имя Анемподиста Ивановича Софронова — Алампа. Человек многогранный, талантливый, сильный, правдивый, честный, принципиальный, он во всем был первым. Во все, что делал, он вкладывал свою душу: в профессию врача, ученого, в свои песни, в увековечивание великих людей Якутии. Когда я пришла в 1988 году работать в Дом народного творчества, с которым очень тесно сотрудничал Виталий, они с Анатолием Николаевичем Семеновым работали над созданием антологии, увековечиванием имен самодеятельных композиторов Якутии. В последние годы Виталий Тимофеевич был председателем Общественного совета НВК «Саха». Вспоминаю глубокую, талантливую передачу журналиста Галины Захаренко, которая напомнила, что благодаря Виталию Андросову удалось сохранить Медицинский институт, который был на грани закрытия. Виталий жил по чести, по совести, был очень светлым, целенаправленным человеком, большим патриотом. Он очень любил своих детей, свою Октябрину…

Имя Виталия Андросова будет жить очень долго, пока живы его песни, пока есть люди, которые их любят и поют. Лирическая «Хаарчаана», светлая «Маннайгы хаар», философская «Сибэккилэр туhууллэр», душевная «Таптыыбын» — каждая песня его – хит. Каждой своей песней он воспевал жизнь. Истинный талант неповластен времени, его большая, искренняя душа продолжает жить в каждом аккорде, в каждом слове, в каждой его песне.