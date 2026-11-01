Легко ли сниматься в кино без  профобразования? Исповедь Владислава Никанорова

27 октября в столичном кинотеатре «Синема Центр» состоялся спецпоказ ироничной комедии Николая Ате «Директор», главную роль в которой блистательно сыграл известный актер Дмитрий Баишев. С 29 октября стартовал показ фильма и уже собрал внушительную кассу, на момент написания этой публикации сборы составили больше 11 с половиной миллионов рублей при бюджете в 7 миллионов.

Одну из главных ролей в фильме исполнил талантливый Владислав Никаноров, хорошо известный якутским зрителям, по признанию которых данный актёр может украсить своей игрой фильм любого качества. Постоянный автор SakhaLife Дмитрий Оконешников – Сулусхан взял эксклюзивное интервью у звезды якутского кино Владислава Никанорова.

— Я сам родом из села Магарасс Горного улуса. После окончания хореографического отделения Якутского колледжа культуры и искусства в 2002 году, я поступил на работу в местный дом культуры: кем только не работал — завкружками, художественным руководителем, ныне тружусь звукооператором, и работаю тут до сих пор, получается, больше 20 лет. Предлагают стать директором, но отказываюсь, очень ответственно!

Моим первым опытом в кино является фильм «Приключения Таттама» с любимцем народа саха Алексеем Павловым. Снимали у нас в селе, я там был в массовых сценах. Затем тут же в Магарассе снимали драму «Дивняя пора» по повести народного писателя Далана в постановке известного кинорежиссёра Никиты Аржакова, у меня там тоже была эпизодическая роль.

Потом я познакомился с Николаем Ате и снялся уже в главной роли в его дебютной короткометражке «Жеребятина», где меня заприметили киношники и начали приглашать в свои проекты. Например, Марина Сиэгэн позвала меня в «Карину». Так, можно сказать, и началась моя кинокарьера.

Да, я не имею профессионального актёрского образования, конечно, бывают трудности. Более профессиональные артисты уже знают, как правильно подготовиться к роли, выразить своего персонажа, их обучили системе Станиславского, я же играю в основном как чувствую и вроде получается хорошо (смеется).

Помимо якутских фильмов, я так же снимался в российских фильмах, это в «Кончится лето» с Юрой Борисовым и «Зимник» с целой плеядой звёзд — Иваном Добронравовым, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником, Аскаром Ильясовым, Алексеем Шевченковым.

В чем отличие работы? Да, конечно, есть отличия. У московской группы большая команда, много оборудования. И что я заметил, если ты актер, то ты только актер. На площадке не позволяют ни к чему прикасаться, как-то помочь. К примеру, при якутских съемках ты все равно помогаешь ребятам, грузишь что-то, перетаскиваешь.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить кастинг-директора «Зимника» Светлану Шадрину, которая пригласила меня на пробы на роль. Очень ждём премьеру этого фильма!

Я никак не делю режиссёров на плохих и хороших. Раз утвердили и позвали на съемку, я с удовольствием буду сниматься и стараться исполнить свою роль на отличном уровне. Хочу тоже выразить свою благодарность всем ребятам, которые меня снимают в своих фильмах.

Что касается съёмок «Директора», мы снимали 15 дней в том же Магарассе, работали одной целой командой. Коля собрал единомышленников и мы были буквально одной семьёй без разногласий, споров и проблем.

Хотелось бы пожелать людям, желающим сниматься в фильмах, не волнуйтесь, старайтесь ходить на пробы, но надо помнить, что при съемках человек должен быть терпеливым, когда ставят оборудование, свет, делают несколько дублей и так далее.

Всех ждём на показы нашего «Директора» и любите якутское кино!

Автор выражает огромную благодарность Марии и Владимиру Тимофеевым за помощь при написании данной статьи.

Дмитрий Оконешников – Сулусхан.

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