Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, в утреннее время 22 ноября 2026 года 47-летний житель села Октемцы Хангаласского района у себя дома в состоянии алкогольного опьянения из принадлежащего ему гладкоствольного ружья произвел два выстрела в своего 15-летнего сына, который от полученных травм скончался на месте.

После этого он выстрелил в сторону 14-летнего сына и супруги, при этом его преступные действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Мальчик получил ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

В последующем мужчина в салоне своей автомашины покончил с собой.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотивов и иных обстоятельств произошедшего.

Ход расследования контролируется руководством следственного управления.

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